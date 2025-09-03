R. Moldova și Uzbekistan inițiază negocieri pentru liberalizarea transportului internațional de mărfuri în regim bilateral

R. Moldova și Republica Uzbekistan au convenit asupra autorizațiilor pentru transportul rutier internațional de mărfuri pentru anul 2026, în cadrul unei ședințe a Comisiei mixte moldo-uzbece, desfășurată la Chișinău pe 1–2 septembrie 2025, anunță Agenția Națională Transport Auto (ANTA).

Astfel, pentru anul 2026 au fost confirmate 300 de autorizații pentru transport bilateral și tranzit, și 60 de autorizații pentru transport în/din țări terțe, arată un comunicat al Agenției.

Unul dintre subiectele discutate în ședință a vizat și taxele rutiere aplicate la intrarea pe teritoriul Republicii Uzbekistan. În urma negocierilor, susține ANTA, partea uzbecă și-a exprimat disponibilitatea reducerii acestor taxe pentru transportatorii moldoveni.

„(…) Pentru a asigura condiții concurențiale echitabile pentru transportatorii ambelor state, părțile au decis inițierea negocierilor pentru elaborarea și semnarea unui nou Acord bilateral interguvernamental între R. Moldova și Republica Uzbekistan, în scopul liberalizării transportului rutier internațional de mărfuri în regim bilateral și tranzit, precum și anularea taxelor rutiere.

Delegația uzbecă a informat, de asemenea, despre procedura de solicitare și eliberare a autorizațiilor speciale de transport pentru efectuarea transportului de mărfuri cu vehicule, care depășesc limitele de mase și dimensiuni admise de legislația națională”, susțin reprezentanții ANTA.

Conform legislației naționale, autorizaţiile de transport rutier internaţional de mărfuri de un anumit tip şi de o anumită categorie se repartizează operatorilor de transport rutier proporţional, în funcţie de parcul eligibil al fiecăruia.

Pe 2 septembrie 2025, Agenția a anunțat că autoritățile din Turcia vor oferi o cotă suplimentară de 300 de autorizații pentru transportatorii moldoveni.