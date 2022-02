R. Moldova și Ucraina ar putea fi conectate la rețeaua de electricitate a UE

Miniștrii energiei din Uniunea Europeană ar decide luni, 28 februarie, să conecteze Ucraina și Moldova la rețeaua de electricitate a Uniunii Europene (UE), astfel încât cele două țări să devină mai puțin dependente de aprovizionarea cu energie din Federația Rusă. Declarația ar fi fost făcută de un înalt oficial al UE, transmite Reuters.

Despre acest lucru a scris și economistul Christophe Barraud pe contul său de Twitter.

🇪🇺 🇺🇦 EU ENERGY MINISTERS LIKELY TO DECIDE ON MONDAY TO CONNECT UKRAINE AND MOLDOVA TO EU ELECTRICITY NETWORK TO MAKE THEM INDEPENDENT OF RUSSIA – SENIOR EU OFFICIAL – RTRS