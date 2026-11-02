Iliana Iotova a învins la alegerile din Bulgaria. Ea pledează pentru negocieri cu Rusia

Iliana Iotova, candidata la funcția de președinte, și Kiril Valchev, candidatul la funcția de vicepreședinte, au obținut 57,581% din voturile exprimate în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Bulgaria care a avut loc pe 1 noiembrie. Potrivit Euro News Bulgaria, așa arată datele oficiale ale Comisiei Electorale Centrale, după ce au fost prelucrate 99,95% din procesele-verbale ale secțiilor de votare de către comisiile electorale regionale.

În total, 1 093 564 de persoane au votat pentru tandemul electoral al Ilianei Iotova.

Andrei Gyurov și Georgi Kandev au obținut 39,467% din voturi, adică 749 543 de voturi. Opțiunea „Nu susțin pe nimeni” a fost aleasă de 56 070 de alegători, ceea ce reprezintă 2,952% din votanți.

Gyurov și-a recunoscut deja înfrângerea.

Potrivit Meduza, Iliana Yotova a fost, începând din 2017, vicepreședintă a Bulgariei sub mandatul lui Rumen Radev. La începutul anului 2026, acesta și-a dat demisia pentru a candida la alegerile parlamentare, iar ea a devenit președintă. Radev ocupă în prezent funcția de prim-ministru (Bulgaria este o republică parlamentară).

Iotova pledează pentru negocieri de pace cu Moscova și are o atitudine critică față de sancțiunile împotriva Rusiei și față de extinderea ajutorului militar acordat Ucrainei. Răspunzând anterior la o întrebare privind concesiile teritoriale din partea Ucrainei, ea a menționat că acesta este un subiect de negociere.