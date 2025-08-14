Putin sugerează că Rusia și SUA ar putea ajunge la un acord privind controlul armelor nucleare

Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi, 14 august, că administrația americană depune „eforturi sincere” pentru a rezolva conflictul din Ucraina și a sugerat că Moscova și Washingtonul ar putea ajunge la un acord privind controlul armelor nucleare, scrie Reuters.

Vorbind la o întâlnire a Kremlinului cu cei mai înalți oficiali militari și civili ai Rusiei, Putin a declarat că îi informează despre stadiul negocierilor privind Ucraina cu Statele Unite și despre discuțiile bilaterale cu Kievul.

„Aș dori să vă povestesc despre stadiul în care ne aflăm cu actuala administrație americană, care, după cum știe toată lumea, depune, în opinia mea, eforturi destul de energice și sincere pentru a opri luptele, a pune capăt crizei și a ajunge la acorduri de interes pentru toate părțile implicate în acest conflict”, a declarat Putin.

Putin a declarat că discuțiile cu Statele Unite au avut ca scop crearea „condițiilor pe termen lung ale păcii între țările noastre, în Europa și în lume în ansamblu, dacă vom ajunge la acorduri în domeniul controlului armelor strategice ofensive în etapele următoare”.

Putin urmează să aibă un summit cu președintele american Donald Trump în Alaska vineri, 15 august.

Rusia și Statele Unite dețin de departe cele mai mari arsenale de arme nucleare din lume.

Ultimul pilon rămas în materie de control al armelor nucleare dintre cele două țări este Noul tratat de reducere strategică a armelor, care expiră pe 5 februarie 2026.