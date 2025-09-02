Putin spune că Rusia nu se opune aderării Ucrainei la Uniunea Europeană

Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți, 2 septembrie, că Moscova nu s-a opus niciodată potențialei aderări a Ucrainei la Uniunea Europeană și că consideră că este posibil să se ajungă la un consens privind asigurarea securității atât a Rusiei, cât și a Ucrainei, transmite Reuters.

Președintele american Donald Trump a declarat, după summitul său cu Putin din Alaska, din august, că acesta este „sătul” de războiul din Ucraina, dar că rămâne de văzut dacă se poate asigura pacea pentru a pune capăt „celui mai sângeros conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace”.

Ucraina și liderii puterilor vest-europene au declarat că nu cred că Putin este serios în privința păcii în Ucraina și au avertizat că, dacă Rusia câștigă războiul din Ucraina, atunci Putin ar putea ataca Europa și alianța militară NATO condusă de SUA.

Totuși, Putin a declarat că Rusia a fost forțată să acționeze în Ucraina de ceea ce a descris ca fiind încercarea Occidentului, cu ajutorul NATO, de a absorbi întregul spațiu post-sovietic.

„În ceea ce privește aderarea Ucrainei la UE, nu ne-am opus niciodată acestui lucru. În ceea ce privește NATO, aceasta este o altă problemă. Poziția noastră aici este bine cunoscută: considerăm acest lucru inacceptabil pentru noi înșine”, i-a spus Putin premierului slovac Robert Fico la discuțiile din China.

O potențială garanție de securitate pentru Ucraina – susținută de Statele Unite și puterile Europei Occidentale – este una dintre cele mai dificile părți ale oricărui viitor acord de pace, potrivit diplomaților și oficialilor implicați în discuții.

Ucraina susține că nu este de competența Rusiei să decidă la ce poate sau nu se poate alătura Kievul, în timp ce NATO susține că Rusia nu poate avea niciun drept de veto asupra aderării la alianța formată în 1949 pentru a contracara amenințarea din partea Uniunii Sovietice.

Putin a declarat că a discutat despre securitatea Ucrainei la summitul său din 15 august cu Trump.

„Există opțiuni pentru asigurarea securității Ucrainei în cazul încheierii conflictului. Și mi se pare că există o oportunitate de a găsi un consens aici”, a declarat Putin.

Potrivit lui Putin, Rusia este pregătită să coopereze cu Statele Unite la centrala nucleară de la Zaporijjea, cea mai mare centrală nucleară din Europa. Rusia a preluat controlul asupra acesteia în martie 2022, la scurt timp după invazia Ucrainei.

„Putem coopera cu partenerii americani de la centrala nucleară de la Zaporijjea”, a declarat Putin, adăugând că problema a fost discutată indirect cu Washingtonul și că este chiar pregătit să colaboreze cu Ucraina la centrală.