Putin a semnat un decret prin care persoanele care nu pot demonstra că au cetățenie rusă sau a unui stat „prieten” sunt considerate cetățeni ai unor țări „neprietenoase”

Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret prin care persoanele fizice care nu prezintă un document ce confirmă cetățenia Federației Ruse sau a unui stat considerat „prietenos” ori un permis de ședere corespunzător sunt încadrate în categoria persoanelor din state care desfășoară „acțiuni neprietenoase” față de Rusia. Modificările vizează șase decrete adoptate în perioada 2022–2024, care reglementează măsurile de contracarare a sancțiunilor, scrie publicația The Insider.

Decretul nr. 816 a fost publicat pe 5 noiembrie pe portalul oficial al informațiilor juridice și a intrat în vigoare în ziua publicării.

Modificările vizează șase acte normative: decretul nr. 81 privind măsurile temporare suplimentare pentru asigurarea stabilității financiare, decretul nr. 95 privind modul de executare a obligațiilor față de creditorii străini, decretul nr. 254 privind obligațiile financiare în domeniul relațiilor corporative, decretele nr. 618 și nr. 737 privind regimul special pentru anumite tipuri de tranzacții, precum și decretul nr. 198 referitor la plățile aferente unor valori mobiliare.

În toate cele șase documente a fost introdusă o prevedere similară, potrivit căreia persoanele fizice care nu prezintă acte ce confirmă cetățenia rusă sau cetățenia unui stat care nu întreprinde acțiuni „neprietenoase” față de Rusia, companiile și cetățenii ruși, precum și documente care atestă dreptul de ședere permanentă în Rusia sau într-un asemenea stat, vor fi considerate persoane din țări „neprietenoase”.

Anterior, în această categorie erau incluse, printre altele, persoanele care dețineau cetățenia unor state considerate „neprietenoase”, dar și cele înregistrate în aceste țări, care își desfășurau acolo activitatea principală sau obțineau cea mai mare parte a veniturilor. Acest lucru reiese din explicațiile Băncii Centrale a Rusiei.

Potrivit The Insider, Banca Centrală va oferi clarificări privind aplicarea noii prevederi din decretul nr. 618, în timp ce Ministerul Finanțelor va explica modul de aplicare a celorlalte dispoziții ale acestui act normativ.

În iunie, Putin a extins asupra depozitelor bancare prevederile decretului nr. 95, care stabilesc că plățile către creditorii străini din state „neprietenoase” sunt efectuate în ruble, prin intermediul unor conturi speciale de tip „C”.

Astfel, noile modificări extind aplicarea acestui regim și asupra persoanelor fizice care nu pot prezenta documente care să confirme cetățenia rusă sau a unui stat „prietenos” ori dreptul de ședere permanentă într-un asemenea stat.