PSRM iese din Blocul Patriotic și formează o fracțiune în Parlament, „bazată pe trei principii: suveranitate, dreptate socială și valori tradiționale”

După Partidul Comuniștilor din R. Moldova și Partidul Socialiștilor (PSRM) a anunțat marți, 21 octombrie, ca va forma propria „Fracțiune a Socialiștilor” în Parlament, „a cărei activitate se va baza pe trei principii de neclintit: suveranitate, dreptate socială și valori tradiționale”.

Potrivit liderului PSRM, Igor Dodon, „fracțiunea va iniția anchete parlamentare privind corupția din structurile de stat, precum și verificarea acordurilor ilegale cu UE și NATO, care contravin principiului neutralității permanente a R. Moldova.”

„Vom continua să promovăm diplomația populară și relațiile interparlamentare, pledând pentru menținerea statutului de membru al R. Moldova în CSI, restabilirea relațiilor strategice cu Federația Rusă și Republica Belarus, precum și pentru extinderea cooperării reciproc avantajoase cu China și alți parteneri care respectă suveranitatea țării noastre. Partidul Socialiștilor intenționează să consolideze relațiile cu partidele europene care susțin demnitatea națională și dreptatea socială — inclusiv cu grupurile «Identitate și Democrație» și «Patrioții pentru Europa». Aliații noștri firești sunt partidele Fidesz (Ungaria) și SMER (Slovacia)”, a scris Dodon.

PSRM a candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie pe listele Blocului Patriotic, alături de Partidul Comuniștilor, care a anunțat pe 18 octombrie, că va avea propria fracțiune în Parlament și Partidul „Viitorul Moldovei”, condus de Vasile Tarlev.

Blocul Patriotic a a fost votat de 381 984 de cetățeni și a obțiunut în urma alegerilor 26 de mandate în Parlament.

Pe 16 octombrie, Înalta Curte a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare desfășurate din 28 septembrie 2025. Decizia a fost luată în ședință publică, în urma examinării sesizării depuse de Comisie.

Astfel, prima ședință a Parlamentului de legislatura a XII-a va avea loc miercuri, 22 octombrie, începând cu ora 10:00. Ședința va fi prezidată de decanul supleant ca vârstă, Zinaida Greceanîi, după ce Vladimir Voronin (84 de ani) a refuzat să deschidă prima ședință în calitate de decan de vârstă, iar următorul cel mai vârstnic deputat, Nicolae Botgros (72 de ani), a refuzat din motive personale.