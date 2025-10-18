Se separă, ca să se unească. PCRM iese din Blocul Patriotic, își face fracțiune în Parlament și cheamă la formarea unei „coaliții patriotice” largi

Partidul Comuniștilor din R. Moldova, condus de Vladimir Voronin, a decis oficial că va avea propria fracțiune în viitorul Parlament, deși a candidat pe listele Blocului Patriotic, alături de Partidul Socialiștilor, condus de Igor Dodon și Partidul „Viitorul Moldovei”, condus de Vasile Tarlev.

Totodată, formațiunea critică ceea ce a numit „rezultatele slabe” ale Blocului Patriotic în alegeri și propune crearea unei „coaliții patriotice” largi, „împotriva abuzurilor regimului”.

Deciziile au fost luate în cadrul celui de-al cincilea Plen al Comitetului Central al PCRM, desfășurat sâmbătă, 18 octombrie, în baza rapoartelor prezentate de Diana Caraman, secretar PCRM, și Vladimir Voronin, președinte PCRM.

Comuniștii au anunțat într-un comunicat de presă că își asumă rolul de „nucleu pentru unirea clasei politice și a societății în ansamblu, pe principiile patriotismului, protejării intereselor naționale și consolidării suveranității Republicii Moldova” și inițiază constituirea în viitorul apropiat a unei „coaliții patriotice”, deschisă participării tuturor forțelor politice și organizațiilor obștești care împărtășesc aceste valori fundamentale.

Totodată, PCRM a decis să recunoască rezultatele obținute în alegeri de Blocul Patriotic Electoral al „Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei” ca fiind nesatisfăcătoare.

PCRM mai denunță „deficiențe sistemice grave în activitatea partidului nostru”, argumentând că au început târziu campania electorală, cu o pregătire slabă și puțin convingătoare, nefiind în stare să contracareze eficient „propaganda masivă și înșelătoare a regimului aflat la guvernare”, fapt ce a dus „la eșecul nostru în schimbare situației în favoarea noastră în regiuni cheie”, după cum se arată în comunicatul PCRM.

Comuniștii au criticat și activitatea în campanie a Comisiei Electorale Centrale și a Serviciului de Informații și Securitate.