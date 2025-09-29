Protest nocturn la CEC al Blocului Patriotic. „Dacă în noaptea asta vor fi falsificări, noi mâine nu vom recunoaște alegerile”

Reprezentanții Blocului Patriotic au protestat la sediul Comisiei Electorale Centrale, după închiderea secțiilor de votare, scandând „Jos provocatorii!” și pentru „a apăra votul poporului”. Igor Dodon și Vasile Tarlev au condus protestul la care au participat câteva zeci de persoane.

Dodon a declarat că forțele de opoziție ar fi luat majoritatea iar PAS a pierdut alegerile. Totodată, a cerut Comisiei Electorale Centrale să numere voturile corect și să nu facă „scheme”, pentru că majoritatea R. Moldova este „împotriva PAS”.

El chemat oamenii la protestul organizat luni, 29 septembrie, la ora 12:00, pentru a apăra „victoria poporului împotriva PAS”. „Dacă în noaptea asta vor fi falsificări, noi mâine nu vom recunoaște alegerile parlamentare și falsificarea și vom cere alegeri repetate”, a spus Dodon.