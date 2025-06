Protest în fața Ministerului Justiției după ce Nicanor Ciochină, învinuit că a lovit mortal un copil de 14 ani, a fost reales în funcția de primar

Zeci de persoane au protestat luni, 9 iunie, în fața Ministerului Justiției în legătură cu cazul de la Boldurești, acolo unde un fost primar acuzat că a accidentat mortal un copil de 14 ani și a fugit de la locul faptei, a fost reales în funcție la alegerile din 1 iunie. Protestatarii, alături de mama, adolescentului au cerut dreptate și au rugat ca autoritățile să intervină.

Potrivit lui Dragoș Galbur, președintele Partidului Național Moldovenesc, protestul a fost civic, organizat la solicitarea cetățenilor.

„A fost un gest de solidaritate cu o mamă singură care se luptă cu un sistem bolnav, corupt și aflat într-o continuă decădere morală. Dacă închidem ochii, devenim complici. De aceea, nu ne oprim aici. Astăzi nu am fost acolo doar ca să ne revoltăm. Am adoptat o rezoluție prin care cerem urgentarea procesului penal, conform art. 331¹ din Codul de procedură penală, și am propus modificări legislative care să elimine infractorii din funcțiile publice”, a scris Galbur într-un mesaj pe pagina sa de Facebook.