Maia Sandu, după ce România a doborât a treia dronă: „Securitatea României este securitatea Republicii Moldova”

„Apreciem abilitatea și curajul Forțelor Aeriene ale României. Securitatea României este securitatea Republicii Moldova”, a declarat președinta Maia Sandu, în contextul în care, în mai puțin de 48 de ore, Forțele Aeriene române au doborât trei drone care survolau ilegal spațiul aerian al țării vecine.

„O altă dronă rusească a fost doborâtă astăzi deasupra României. Condamnăm încălcările sistematice ale spațiului aerian românesc de către Rusia – spațiul aerian NATO și UE. Apreciem abilitatea și curajul Forțelor Aeriene ale României. Securitatea României este securitatea Republicii Moldova. Suntem alături de România”, a scris șefa statului pe o rețea de socializare.

În dimineața zilei de 26 iulie 2026, încă o dronă a fost doborâtă de Forțele Aeriene ale României, în zona Sulina–Chilia, a anunțat președintele României, Nicușor Dan, într-o postare pe X. Se întâmplă la mai puțin de 48 de ore de la doborârea dronelor în Buzău și Delta Dunării.