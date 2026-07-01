Programul evenimentelor de Ziua victimelor deportărilor staliniste. Comemorarea va avea loc pe 6 iulie

Luni, 6 iulie, în R. Moldova va fi marcată Ziua victimelor deportărilor staliniste, printr-o serie de evenimente dedicate memoriei victimelor represiunilor comise de regimul totalitar comunist pe teritoriul actual al R. Moldova în perioada anilor 1917–1989, anunță Ministerul Culturii (MC) printr-un comunicat.

Programul comemorativ va începe la ora 07:45, la Monumentul în memoria victimelor deportărilor regimului comunist din Chișinău, situat pe Aleea Gării, unde va avea loc ceremonia de depunere de flori în memoria celor deportați și persecutați.



Seara, începând cu ora 20:00, în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), în fața expoziției „Teroarea de stat în Moldova sovietică. Amploare, victime și făptași”, se va desfășura un concert-requiem în memoria victimelor regimului totalitar comunist, susținut de Select Cvartet.



În aceeași zi, conform MC, în cadrul programului Festivalului de Film și Istorii de la Mereni, la ora 13:15, la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, va avea loc dezbaterea „Unitate prin memorie: integrarea R. Moldova în UE”. De la ora 15:45, tot la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, va avea loc proiecția filmului „Anul Nou care n-a fost”.

„Evenimentele au drept scop readucerea în atenția publică a represiunilor comise de regimul totalitar comunist pe teritoriul actual al R. Moldova în perioada anilor 1917–1989, inclusiv a operațiunilor de deportare în masă organizate de regimul sovietic. Printre acestea se numără deportarea din noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, când peste 18 000 de persoane au fost deportate ca parte a acțiunilor de „curățare” a teritoriilor ocupate de Uniunea Sovietică în urma Pactului Ribbentrop–Molotov”, se mai spune în comunicat.

Totodată, programul comemorativ evocă tragedia deportărilor din perioada 6–9 iulie 1949, considerată cea mai amplă operațiune de acest tip desfășurată pe teritoriul actual al R. Moldova. Aceasta a vizat peste 11 000 de familii, însumând 35 796 de persoane deportate forțat, dintre care 11 889 de copii, 14 033 de femei și 9864 de bărbați.

În acest an, R. Moldova marchează și 80 de ani de la declanșarea foametei organizate, una dintre cele mai dramatice consecințe ale politicilor represive sovietice.