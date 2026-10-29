Prognoza meteo: cer noros și ploi slabe joi în R. Moldova

Ploi slabe sunt programate joi, 29 octombrie, în R. Moldova, potrivit prognozei Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM).

În nordul republicii, temperaturile vor ajunge la 9 grade Celsius. Vântul va sufla din nord-vest cu o viteză de 9 km/h, iar umiditatea aerului va fi de 70%.

În regiunea centrală, vremea va fi înnorată, cu ploi slabe și cu temperaturi maxime de 11 grade Celsius. Vântul va sufla din nord-vest cu 9 km/h, iar umiditatea aerului va ajunge la 80%.

În sudul țării sunt prognozate ploi slabe, iar temperaturile vor atinge valori de 13 grade Celsius. Vântul va sufla din nord-vest cu o viteză de 9 km/h, în timp ce umiditatea aerului va fi de 80%.