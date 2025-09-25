Profil de integritate: Ion Sula. Fost democrat și ex-director general ANSA

În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin.

Profilurile sunt publicate în perioada 1-24 septembrie 2025 de Moldova Curată. Datele au fost colectate și structurate pe baza criteriilor de integritate elaborate în 2019 de Inițiativa Civică pentru un Parlament Curat și actualizate în 2025. Metodologiile de selectare și de investigare a integrității candidaților pot fi consultate aici. Profilurile altor candidați pot fi citite aici.

Informații generale

Ion Sula (45 de ani) este fostul lider al Partidului Social Democrat European (PSDE) și candidează al doilea pe lista electorală a acestei formațiuni. De meserie este economist, a studiat la Facultatea Relaţii Economice Internaţionale de la Universitatea Agrară, unde a făcut și studii de doctorat. Din 2002 până în 2009 a activat în sectorul privat, în funcția de director al firmei SC S&S COM, pe care a fondat-o în august 2003. În 2013, Sula a renunțat la cota sa parte din companie, iar afacerea este administrată de atunci de mama sa, Sosana Sula. El a fost implicat în fondarea şi administrarea Gospodăriei Ţărăneşti Sula Ion Nicolae, pe care a gestionat-o un timp împreună cu tatăl său, Nicolae. Între 2009 și 2013 a activat în cadrul Ministerului Agriculturii în Direcția generală de dezvoltare a politicilor sectoriale și siguranța alimentelor și Direcția de politici de piață a produselor de origine vegetală. În 2014-2015 Ion Sula a fost director general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Anterior, a fost mai întâi viceministru și apoi ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, promovat inițial de către Partidul Liberal Democrat, condus de Vlad Filat, și ulterior de Partidul Democrat, controlat de Vlad Plahotniuc. Din 2016 este președintele Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Struguri de Masă (APESM) din Costești. În 2018-2019 a deținut din nou funcția de director la ANSA. A demisionat în iunie 2019.

Integritatea în activitatea politică

Ion Sula a aderat la PDM la sfârșitul anului 2018. A fost președinte al Organizației Teritoriale PDM Ialoveni. A candidat din partea PDM la scrutinul electoral din 2019 în circumscripția 37, Răzeni, Ialoveni. După ce nu a intrat în Parlament, s-a retras în afacerile pe care le gestiona familia sa. Din 2019, el a fost consilier local în satul Costești, pe lista PDM. Între timp, după fuga din țară a fostului lider al democraților, Vlad Plahotniuc, PDM s-a destrămat, fiind părăsit de o mare parte din membri. La sfârșitul lunii octombrie 2022, Biroul executiv al formațiunii a decis cu „unanimitate de voturi”, să recomande Congresului X al Partidului Democrat din Moldova candidatura lui Ion Sula pentru funcția de președinte al partidului. Trei săptămâni mai târziu, s-a produs un rebranding al formațiunii, iar Partidul Democrat din Moldova (PDM) a devenit Partidul Social Democrat European (PSDE).

În decembrie 2024, Ion Sula i-a predat șefia PSDE lui Tudor Ulianovschi, iar el însuși a fost ales prim-vicepreședinte al PSDE, alături de Alexandru Cauia.

Tot în 2024, Ion Sula a menționat că PSDE susține referendumul privind integrarea europeană și a declarat că își propune să dezvolte în R. Moldova un pol proeuropean de stânga. În mai 2024, PSDE, în frunte cu Ion Sula, a semnat, alături de alte formațiuni politice, Pactul „Pentru Europa”. Semnatarii pactului și-au asumat „angajamentul politic de a contribui plenar la obiectivul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană”, obligația „de a promova statul de drept, coeziunea socială și solidaritatea națională în jurul obiectivului strategic de integrare europeană, punând interesul public deasupra intereselor personale, de grup și de partid”, „condamnarea războiului de agresiune și ocuparea cu forța a teritoriilor unor state suverane și independente”.

În mai 2025, Ion Sula a fost numit în funcția de vicepreședinte al Federației Patronatelor din Domeniul Producției și Serviciilor din România, precum și Președinte al Filialei Republica Moldova – F.D.P.S. Carpathia Evergreen.

Integritatea în gestionarea averii și intereselor personale

În prima declarație de avere completată de Ion Sula, prezentată la Comisia Națională de Integritate, cea pentru 2012, acesta raporta trei terenuri pentru construcții, obținute în 2007, 2008, respectiv 2011, și șapte terenuri agricole, pe care le-a obținut între 2008 și 2012. Totodată el a trecut pe hârtie un depozit agricol, cu suprafața de 220 de metri pătrați, cumpărat în 2003. De asemenea, Ion Sula declara un automobil de model Honda, pe care l-a cumpărat în 2009 cu 96.000 de lei.

În declarația pentru 2013, Sula a specificat că a vândut automobilul cu doar 20 de mii de lei. Întrebat de Moldova Curată, Ion Sula a explicat de ce a vândut autoturismul de marca Honda atât de ieftin. „A fost accidentat”, a răspuns scurt oficialul. Acesta a fost întrebat de jurnaliști și unde locuiește, atât timp cât nu deține niciun imobil. El a răspuns că stă în casa părintească din satul Costești și face naveta la Chișinău. În 2014, Ion Sula nu a făcut achiziții importante.

În 2015, Comisia Națională de Integritate l-a verificat pentru eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății. Cauza a fost clasată în legătură cu lipsa încălcării intenționate a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății.

Potrivit declarației de avere și interese personale pentru 2024, depusă la Comisia Electorală Centrală, în 2024, Ion Sula a încasat venituri de 27 de mii de lei din îndemnizațiile obținute de la Consiliul Raional Ialoveni și de la partidul pe care l-a condus, precum și 17 mii de euro de la o companie privată. Soția sa a mai încasat 94 de mii de lei și 12.550 de euro de la câteva companii private. Ion Sula a mai declarat 21 de terenuri și același depozit agricol. Sula mai are în posesie un BMW în valoare de 420.000 de lei.

Integritatea în exercitarea funcțiilor publice și/sau de partid

Ion Sula a fost apropiat de liderul PLDM, Vlad Filat, partid care l-a promovat în funcția de viceministru, și s-a afișat des în suita fostului premier. De exemplu, el a organizat, în 2014, vizita premierului Filat la Costești, satul său de baștină, cu ocazia lansării primei case de ambalare a strugurilor şi fructelor. Când a început procesul judiciar împotriva fostului premier, Ion Sula, împreună cu alți membri de partid, scanda în fața Judecătoriei Buiucani „Libertate lui Vlad Filat”.

La începutul anului 2015, Ion Sula a fost criticat de unele instituții de presă pentru că în noiembrie 2014 a emis un ordin prin care obliga vameșii și inspectorii veterinari să inspecteze și să colecteze probe din fiecare lot de produse alimentare importate, lucru care ar spori corupția în rândul vameșilor. Asta deoarece de fiecare dată când intră cu marfa în țară, antreprenorii ar fi fost nevoiți să grăbească vămuirea prin mită. Sula a explicat atunci că a emis acest ordin pentru a exclude riscul de a importa produse alimentare contaminate.

În 2020, Consiliul Concurenței l-a dat în judecată pe Ion Sula, care, în calitate de director al ANSA, prin ordinele sale din 2019 ar fi restrâns concurența la importul de cartofi din Belarus, blocând loturi și creând bariere discriminatorii, fapt ce ar fi generat un prejudiciu consumatorilor de circa 78,8 milioane lei. Consiliul Concurenței a constatat încălcarea Legii concurenței și a întocmit un proces-verbal contravențional. Instanța de fond a încetat cauza, invocând lipsa faptei contravenționale. Agentul constatator a declarat recurs, argumentând că nu a fost legal citat, probele nu au fost analizate și hotărârea s-a bazat exclusiv pe apărarea lui Sula. Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău a admis recursul, reținând că instanța de fond a examinat superficial cauza, a neglijat probele Consiliului Concurenței și nu a motivat suficient decizia, contrar exigențelor CEDO privind dreptul la un proces echitabil. Astfel, s-a dispus casarea hotărârii și rejudecarea cauzei în primă instanță. În aprilie 2025, magistrații de la sediul Buiucani al Judecătoriei Chișinău l-au recunoscut pe Ion Sula vinovat, dar procesul contravențional a încetat, cu liberarea acestuia de răspundere contravențională, în legătură cu intervenirea prescripției tragerii la răspundere.

Cazier judiciar

În 2024, în campania electorală pentru funcția de președinte al Republicii Moldova, anumiți internauți au declarat că liderul PSDE, Ion Sula, ar fi fost „mituit” cu o mașină de lux pentru a-l desemna pe Valeriu Pleșca drept candidat din partea PSDE. Membrii Biroului Permanent al PSDE Iurie Cazacu şi Ghenadie Erimia au cerut atunci Procuraturii Anticorupție să investigheze faptele. După trei luni de investigații, Procuratura Anticorupție a stabilit că inforația nu s-a adeverit, iar Ion Sula a anunțat că a cerut dezmințirea afirmațiilor care ar fi prejudiciat imaginea sa și a partidului. Pleșca așa și nu a fost înregistrat în cursă, CEC invocând anumite nereguli la desemnarea lui.

Acest profil este realizat în cadrul unui proiect implementat de Asociația Presei Independente (API)