Profil de integritate: Eugeniu Nichiforciuc. Comunist, apoi democrat cu donații de la „rude și prieteni” de 180 000 de lei

În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin.

Profilurile sunt publicate în perioada 1-24 septembrie 2025 de Moldova Curată. Datele au fost colectate și structurate pe baza criteriilor de integritate elaborate în 2019 de Inițiativa Civică pentru un Parlament Curat și actualizate în 2025. Metodologiile de selectare și de investigare a integrității candidaților pot fi consultate aici. Profilurile altor candidați pot fi citite aici.

Varianta video scurtă a acestui profil o puteți vedea aici.

Informații generale

Eugeniu Nichiforciuc (41 de ani) candidează pe poziția a treia pe lista Mișcării Respect Moldova, formațiune pe care a creat-o în iulie 2023 și a fost primul ei președinte. Ulterior, în aprilie 2025, a cedat conducerea Mișcării lui Marian Lupu, cu care a fost coleg anterior, în Partidul Democrat. Este medic de meserie, a absolvit Universitatea de Stat de Medicină „Nicolae Testemiţanu”, apoi a urmat un masterat în medicină şi management. Totuşi cea mai mare parte a parcursului său ţine de politică. În perioada 2015 – 2021 a fost ales de două ori deputat.

Integritate în activitatea politică

Comunist, apoi democrat. Cariera politică a lui Eugeniu Nichiforciuc începe în anii 2000. Astfel, între 2007 şi 2010 a activat în cadrul Comitetului Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM), unde a ocupat inițial funcția de consultant, apoi de referent. În 2010 a părăsit PCRM și s-a alăturat echipei Partidului „Moldova Unită”, formațiune a cărei conducere fusese preluată de curând de un alt fost comunist, Vladimir Țurcan. Totuși, Nichiforciuc nu a rămas mult timp în acest partid, or, ceva mai târziu „Moldova Unită” a devenit parte componentă a Partidului Socialiștilor. Nichiforciuc a aderat atunci la Partidul Democrat din Moldova (PDM), avansând peste opt ani până la statutul de vice-președinte al formațiunii. A deținut funcția respectivă doar câteva luni. În august 2020, după ce Vladimir Plahotniuc care controla partidul fugise din țară și se ascundea peste hotare, iar președinte al PDM era Pavel Filip, Eugeniu Nichiforciuc a fost exclus din partid, alături de un alt democrat, Vladimir Andronachi, și din fracțiunea parlamentară a PDM. „Partidul Democrat și-a ales calea sa și face alt tip de politică, care probabil nu este pe placul unora”, se spunea în comunicatul PDM referitor la excludere. Nichiforciuc, la rândul său, îl acuza pe Filip că ar fi contribuit la destrămarea partidului.

Disensiunile dintre foștii colegi de partid au continuat și în 2021. În luna iunie a acestui an, pe rețele a apărut un document care anunţa că cinci primari din raionul Râşcani părăsesc PDM. Pavel Filip l-a acuzat pe Nichiforciuc de înțelegeri cu Partidul Socialiştilor şi că ar fi pus presiune pe un primar pentru ca acesta să semneze documentul despre ieşirea din PDM. La fel, Filip a spus că semnăturile a doi dintre primarii care figurau pe document fuseseră falsificate. În replică, Eugeniu Nichiforciuc a comentat pentru NewsMaker că declarațiile lui Pavel Filip „devin ridicole”. „Din PDM pleacă lumea pentru că este dezămăgită de modul în care a acționat conducerea în frunte cu Pavel Filip. Au distrus PDM, l-au adus în pragul electoral. (…) Normal că în toate eșecurile care au avut loc trebuie să găsească un vinovat, de dorit din exterior, pentru că ei nu pot să recunoască că sunt incapabili să conducă un partid”, a spus Nichiforciuc.

În iulie 2023 Eugeniu Nichiforciuc a creat un nou partid – „Mișcarea Respect Moldova”, care este condus din aprilie 2025 de fostul deputat comunist, apoi democrat Marian Lupu, fost președinte al Parlamentului. Nichiforciuc are acum calitatea de vice-preşedinte al partidului. Formaţiunea se pronunţă pentru neutralitatea militară a Moldovei, apartenenţă la valorile tradiţionale, promovarea unei politici externe echilibrate, dar totodată şi pentru integrarea europeană a ţării.

Integritate în activitatea publică şi integritatea averii

În declaraţia de avere depusă la CEC în 2025, Eugeniu Nichiforciuc nu a indicat venit din vreun din salariu, în schimb, susține că a primit 180 000 de lei donații de la „rude și prieteni” la evenimente de familie. A mai indicat că soţia sa, care lucrează la o clinică de medicină estetică, a avut un venit de 469 de mii de lei.

Solicitat de Moldova Curată în septembrie 2025 să precizeze cum anume i-au fost dăruite sume atat de mari de bani – cash sau pe card și la ce evenimente de familie exact, Eugeniu Nichiforciuc a răspuns: „Invitaților eu nu le pot pune limită – atâta dai, atâta nu dai. Sunt zile de naștere, sărbători precum Anul Nou, vin oaspeți la noi, ziua nunții întotdeauna o sărbătorim cu soția, apropo, anul acesta împlinim 20 de ani de la nuntă. Niște evenimente care se sărbătoresc în cercuri de prieteni, așa e la noi tradiția. Evident că suma nu vine de la o singură persoană. Cercul e mare de prieteni și sunt în limita bunului simț toate sumele”.

Familia Nichiforciuc are și un apartament cu suprafața de 330 m. p. pe care îl deține cu drept de abitație. Un alt apartament cu suprafața de 72,9 m. p. familia îl are în proprietate din 1995. Costul acestuia este de 403 de mii de lei. Familia Nichiforciuc deține și două automobile Land Rover. Primul a fost cumpărat în leasing în 2019, iar al doilea – în 2024 cu suma de 85 de mii de euro.

L-am întrebat, în septembrie 2025, pe Eugeniu Nichiforciuc din ce surse și-a procurat automobilul anul trecut, în condițiile în care nu a avut nici un venit declarat. „Dacă vă uitați, am vândut mașina precedentă cu 65 000 de euro, dacă nu greșesc, și a fost un adaos la mașina nouă. Am mai avut venituri din restituiri de împrumut din investițiile făcute anterior în anumite afaceri și sunt restituiri, de fapt, asta este venit. Ele puteau fi scoase ca dividende, doar că se plătește impozit, dar au fost scoase ca împrumut care a fost făcut. De aceea ele nu figurează ca dividende, dar ca restituire de împrumut, dar venituri au fost. Plus, sumele de bani care au fost acumulate în anii anteriori, doar nu-i cheltuim într-o zi. Se mai cheltuie, se mai pune deoparte, pentru că în situația în care ne aflăm în Republica Moldova trebuie să mai pui și la ciorap câte ceva”, a fost răspunsul.

Candidatul a mai indicat în declarație două ceasuri, unul pentru bărbați și altul pentru femei, precizând că au fost oferite la zilele de naștere și nu le cunoaște valoarea. Familia Nichiforciuc are șapte conturi în băncile comerciale, iar suma totală a banilor de pe ele este de peste 70 de mii de lei.

Cazier judiciar

În aprilie 2021, doi deputaţi în Parlament, Alexandru Slusari şi Lilian Carp, au sosit la Cariera de piatră de la Micăuţi, încercând să blocheze drumul cu maşinile. Potrivit lor, activitatea carierei ar fi fost ilegală. Alexandru Slusari a spus că această carieră ar fi controlată de doi deputaţi, Eugeniu Nichiforciuc şi Vladimir Andronachi. Situația la cariera Micăuți era examinată atunci în cadrul unei comisii parlamentare de anchetă. Drept răspuns, Eugeniu Nichiforciuc a anunțat că îl dă în judecată pe Slusari pentru defăimare. „Pe lângă faptul că declarațiile făcute nu corespund realității, aceste declarații au fost făcute cu rea-credință, în scopul creării unei imagini negative a mele, în calitate de persoană publică în spațiul mediatic, afectându-mi activitatea profesională, precum și lezându-mi onoarea și demnitatea”, a spus Nichiforciuc. Un proces privind lezarea onoarei și demnității între Nichiforciuc și Slusari într-adevăr a fost examinat la Judecătoria Chișinău, dar în mai 2023 a fost scos de pe rol.

După încheierea celui de-al doilea mandat de deputat, Eugeniu Nichiforciuc a fost acuzat şi de corupţie. Astfel, în baza depoziţiilor făcute de fosta sa colegă din Parlament, comunista Elena Bodnarenco, şi de liderul PCRM Vladimir Voronin, la 18 iulie 2022, Procuratura Anticorupție l-a pus pe Eugeniu Nichiforciuc sub acuzare. Potrivit instituției, în mai-iulie 2016, fostul deputat i-ar fi propus deputatei Elenei Bodnarenco să treacă de la PCRM la PDM, în schimbul a 350 de mii de euro. În august 2023 Eugeniu Nichiforciuc comenta, despre acest dosar, la Realitatea TV: „Asemenea discuții cu doamna Bodnarenco nu am avut niciodată. Discuții am avut multe pentru că stătea în dreapta mea în Parlament. Am și creat coaliție locală la Soroca. Am comunicat mult. Am avut comunicare, dar nu ceea ce a fost scris. Eu sper că acest dosar să aibă și a doua parte a monedei ”.

Deși a fost intentat încă în 2022, dosarul încă nu a fost expediat în instanţă. Surse din cadrul Procuraturii Anticorupţie au precizat că în prezent (septembrie 2025) încă au loc acţiuni de urmărire penală.

În aprilie 2016, Sergiu Cebotari, unul dintre foștii angajați ai Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei”, a declarat că prin intermediul acestei companii din țară ar fi fost scoase anabolizante, schema fiind susținută de Nichiforciuc. În urma declaraţiilor făcute, Nichiforciuc i-a acţionat în judecată pentru defăimare atât pe autorul declaraţiilor, cât şi posturile de televiziune TV7 şi Jurnal TV. Prima instanţă i-a dat câştig de cauză lui Nichiforciuc şi a dispus să-i fie achitate 100 de mii de lei cu titlu de compensaţie, totuşi Curtea de Apel Bălţi a redus suma compensației până la 20 de mii de lei.

Într-un alt proces de judecată Eugeniu Nichiforciuc l-a acuzat de defăimare pe fostul său coleg de partid Pavel Filip, însă instanța a respins cererea ca nefondată. Ea se referea la faptul că în decembrie 2020, pe pagina sa de Facebook, Pavel Filip a criticat decizia Guvernului de atunci de a reduce impozitele/accizele pentru țigările cu foi/cigarillos. Potrivit lui Filip, statul va pierde anual în continuare câte 160 milioane de lei, iar banii „vor merge în buzunarele «autorilor schemelor cu țigări» Andronachi și Nichiforciuc”.

O altă acţiune în judecată privind apărarea onoarei și demnității a fost depusă de Nichiforciuc după declaraţiile făcute de liderul Partidului „Democraţia Acasă” Vasile Costiuc pe reţelele sociale. Acesta a spus inclusiv următoarele: „Drugii lui Nichiforciuc în continuare își bat joc de oameni”; „”Dracii și…Nichiforciuc, care au furat statul acesta”; „Ei mai departe își bat joc de oameni. Nichiforciuc și brigada lui de șini, de cumătri și de procurori”. Prima instanţă şi Curtea de Apel au respins acţiunea depusă de Nichiforciuc încă în 2023. În plus, acesta va trebui să-i achite lui Costiuc 4 mii de lei, adică costurile suportate pentru serviciile avocatului. Decizia a fost pronunţată în martie 2025.

Acest profil a fost realizat în cadrul unui proiect implementat de Asociația Presei Independente (API)