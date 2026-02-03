Produs cosmetic ce conține substanțe incluse în lista celor interzise. ANSA îl recheamă de la consumatori

Două loturi neconforme ale produsului „Adora Entourage” – apă de parfum, produs de S.A. „Viorica-Cosmetic”, ce conține în componență substanțe incluse în lista celor interzise, au fost identificate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), se arată într-un comunicat.

Astfel, în cadrul verificărilor efectuate, a fost identificat lotul, cu termen de valabilitate până la data de 21 martie 2028, care conține aldehidă 2 propionică, substanță inclusă în lista ingredientelor interzise în produsele cosmetice, conform Regulamentului sanitar privind produsele cosmetice.

De asemenea, a fost identificat lotul, cu termen de valabilitate până la data de 24 martie 2030, care conține HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE, substanță care, conform Regulamentului sanitar privind produsele cosmetice, este interzisă plasării pe piața R. Moldova.

ANSP a dispus retragerea de pe piață, rechemarea de la consumatori și aplicarea măsurilor de distrugere, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, pentru ambele loturi.

„ANSP recomandă consumatorilor să verifice cu atenție eticheta produselor cosmetice, inclusiv lista ingredientelor, lotul și informațiile privind introducerea pe piață și să evite utilizarea produselor identificate ca neconforme, returnându-le, după caz, operatorului economic de la care au fost achiziționate”, a precizat Agenția.