Procurorul general al României, întrebat dacă în spatele războiului hibrid din România se află Rusia: „Toate firele duc acolo”

Toată infrastructura online folosită pentru propagarea de dezinformare în mediul online a fost analizată și astfel procurorii pot proba că în spatele campaniei de dezinformare se află Rusia, a declarat procurorul general al României, Alex Florența într-un interviu pentru EuropaLiberă. Războiul hibrid din România continuă, iar procurorii au multe alte „fire” care duc către Rusia ca autor, a mai afirmat Florența.

Întrebat de ce nu a sesizat aceste fapte înainte de anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut din România, în 6 decembrie 2024, Alex Florența a precizat că procuratura din România nu a fost sesizată și a indicat declasificarea rapoartelor discutate în Consiliul Suprem de Apărare a Țăriii din România (CSAT) la 4 decembrie, drept momentul în care a început să primească informații.

„Parchetul nu are cum să sesizeze astfel de fapte decât dacă este sesizat sau informat cu privire la un astfel de comportament mai ales în mediul online. Prin natura atribuțiilor, nu avem posibilitatea nici tehnică și nici legislativă de a monitoriza spațiul online, de a filtra acel conținut permanent pentru a putea constata o ingerință de acest tip. Este sarcina altor instituții de a face această monitorizare și de a constata eventualele ingerințe în online. SRI și alte servicii de informații din România au furnizat pe parcursul anchetei un set complet de informații despre ce s-a întâmplat”, a afirmat procurorul general al României.

„Fire și legături cu Rusia”

Întrebat dacă în spatele acestor acțiuni se află la Moscova, procurorul general al României a răspuns: