Procurorii polonezi acuză doi soți din Rusia de spionaj în favoarea FSB și implicare în pregătirea unui transport de bombă

Procuratura Națională Poloneză a acuzat doi soți din Rusia, Igor R. și Irina R., de spionaj în favoarea Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) și implicare în pregătirea unui transport de bombă, scrie The Moscow Times. Ambii suspecți au fost arestați în vara anului 2024. Bărbatul este acuzat de participarea la o conspirație pentru trimiterea unui colet care conținea explozibili prin curier. Experții Agenției de Securitate Internă a Poloniei (ABW) au stabilit că pachetul conținea nitroglicerină, un acumulator extern modificat folosit ca detonator, un termos metalic cu o componentă de încărcare în formă de încărcătură și o pungă care conținea o substanță pulverulentă.

Sursa citată scrie că un colet care conținea o „bombă în formă de încărcătură în formă de încărcătură, capabilă să provoace daune semnificative infrastructurii” a fost descoperit într-un depozit care aparține unei companii de curierat din Voievodatul Łódź. Coletul în sine a fost trimis de o cetățeană ucraineană, Kristina S., care fusese deja condamnată. În plus, Igor R. a fost acuzat că a transmis informații către FSB din februarie până în august 2022 despre persoane ale opoziției ruse care locuiesc în Polonia, precum și despre persoane și organizații care le asistă.

Acuzatul a transmis aceste informații soției sale, Irina R., pe un dispozitiv electronic criptat, astfel încât aceasta să poată furniza apoi dispozitivului datele ofițerilor FSB din Rusia, potrivit procuraturii poloneze. După cum a clarificat Polskie Radio, citând documente de anchetă, în timp ce se afla în Rusia, Irina R. a încercat să transmită datele criptate către serviciile secrete, trimițând un colet și încercând să stabilească un contact direct cu ofițerii FSB.

Procurorii polonezi subliniază că dosarul împotriva lui Igor și Irina R. este de natură internațională și este conectat la o rețea de spionaj la scară largă desfășurată de Moscova în Uniunea Europeană. Procesul va începe în următoarele săptămâni la Tribunalul Districtual Varșovia.

În septembrie, Procuratura Generală a Lituaniei și Poliția Criminală au anunțat că atentatele cu bombă din vara anului 2024 asupra coletelor transportate de DHL și DPD în Europa au fost organizate și coordonate de cetățeni ruși cu legături cu serviciile de informații militare ruse. Cel puțin 15 persoane au fost implicate în sabotaj, scrie sursa citată.

Coordonatorii schemei au fost cetățeanul ucrainean Daniil Gromov (Yaroslav Mikhailov în documentele rusești) și Tomas Dovgan Stabachinskas, care deține atât pașapoarte rusești, cât și lituaniene. Șase kilograme de explozibili au fost găsite în apartamentele suspecților din Lituania, iar aceștia au fost plasați pe o listă internațională de persoane căutate. Coletele în care au fost implicați conțineau bombe activate de cronometre electronice ascunse în obiecte de uz casnic, transmite The Moscow Times.