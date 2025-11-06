Procurorii din Georgia acuză mai multe figuri ale opoziției, inclusiv fostul președinte Mihail Saakașvili, că încearcă să răstoarne guvernul

Procurorii georgieni au acuzat opt ​​figuri ale opoziției, inclusiv fostul președinte deja condamnat Mihail Saakașvili, de complot pentru răsturnarea guvernului și de ajutorare a puterilor străine, o mișcare care va adânci cu siguranță îngrijorările cu privire la democrația din țara candidată la UE, potrivit Reuters.

Unul dintre principalele blocuri ale opoziție, pe care partidul de guvernământ Visul Georgian încearcă să îl scoată în afara legii, a descris decizia procurorilor de a iniția proceduri penale drept „o încercare de a instaura o dictatură de tip rusesc” și a promis rezistență.

Acțiunea procurorilor vine la două zile după ce Uniunea Europeană, în raportul său anual privind extinderea, a acuzat Georgia de „un regres democratic grav” și a declarat că fosta republică sovietică este acum considerată o țară candidată „doar cu fața în jos”.

Într-un comunicat, procurorii georgieni au anunțat diverse acuzații împotriva celor opt persoane, inclusiv sabotaj, ajutorare a intereselor străine ostile Georgiei și apel la răsturnarea guvernului. Aceștia solicită pedepse cu închisoarea de până la 15 ani pentru figurile opoziției, dintre care șase sunt deja în închisoare pentru alte acuzații.

Declarația acuza trei dintre politicieni că au furnizat informații privind legăturile economice și de securitate ale Georgiei cu Rusia unor guverne străine nespecificate „pentru a crea o bază artificială pentru impunerea de sancțiuni internaționale”.

Opoziția susține că noile acuzații sunt motivate politic

Visul Georgian, la putere din 2012, a construit în ultimii ani legături economice mai strânse cu Rusia și a refuzat să impună sancțiuni Moscovei din cauza invaziei Ucrainei din 2022. De asemenea, a suspendat discuțiile de aderare la UE, deși insistă că încă dorește ca Georgia, o țară cu 3,7 milioane de locuitori, să se alăture blocului comunitar.

Săptămâna trecută, Visul Georgian a declarat că va depune un proces la Curtea Constituțională pentru a interzice trei grupuri de opoziție pe motiv că reprezintă „o amenințare reală la adresa ordinii constituționale”.

„Regimul pro-rus persecută astăzi nu doar politicienii, ci și calea europeană a Georgiei. Rezistența va continua cu orice preț. Suntem hotărâți să luptăm pentru o schimbare politică pașnică prin toate mijloacele legale și politice”, se arată în comunicat.

Georgia puternică l-a acuzat, de asemenea, pe fostul prim-ministru și miliardarul fondator al partidului de guvernământ, Bidzina Ivanișvili, că încearcă să impună „o dictatură de tip rusesc” Georgiei. Ivanișvili, care și-a făcut averea în Rusia în anii 1990, este considerat pe scară largă liderul de facto al țării.

Rusia neagă acuzațiile opoziției georgiene că se amestecă în treburile țării

Odată printre cele mai democratice și pro-occidentale state succesoare care au ieșit din Uniunea Sovietică, Georgia a devenit din ce în ce mai autoritară de la izbucnirea războiului în Ucraina.

Șase dintre cele opt persoane puse sub acuzare joi – Giorgi Vashadze, Nika Gvaramia, Nika Melia, Zurab Japaridze, Mamuka Khazaradze și Badri Japaridze – au fost încarcerate în această vară sub acuzația de refuz de a depune mărturie în fața unei comisii parlamentare care anchetează presupuse infracțiuni sub conducerea lui Saakașvili, care a condus Georgia între 2004 și 2012.