Procurorii din CSM al României sesizează Inspecția Judiciară în cazul șefului DNA Marius Voineag după documentarul Recorder

Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii din România (CSM) a dispus sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru efectuarea de verificări în raport cu aspectele privind activitatea procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie din România semnalate de Recorder, scrie HotNews.ro. Marius Voineag era acuzat că a pretins „controlul asupra dosarelor”.

„Urmează ca hotărârea Secției pentru procurori să fie transmisă Inspecției Judiciare pentru a efectua verificări, într-un termen considerat rezonabil”, transmiste CSM într-un comunicat de presă.

Inspecţia Judiciară este o structură cu personalitate juridică, care funcţionează în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi îndeplineşte, prin inspectorii judiciari numiţi în condiţiile legii, atribuţii de analiză, verificare şi control, în domeniile specifice de activitate, potrivit legii din România.

La finalul verificărilor, Inspecția Judiciară înaintează către CSM un raport privind ancheta efectuată. Dacă identifică nereguli, Inspecția Judiciară poate cere măsuri disciplinare împotriva magistratului, care vor fi votate în CSM.

Decizia de sesizare a IJ a fost luată cu unanimitate de voturi de către Secția pentru procurori din care fac parte cinci procurori: Claudiu Sandu, Daniel Horodniceanu, Emilia Ion, Cătălina Sîntion și Bogdan Staicu. Sandu a depus mărturie în documentarul Recorder și a spus că în sistemul de justiție s-a ajuns ca interpretarea exagerat formală a legii să ducă la anularea probelor din dosar „pentru orice”, pentru ceea ce el a metaforizat ca fiind „o virgulă”.

De altfel, Secția pentru Procurori din CSM a avut o opinie diferită decât conducerea CSM după publicarea documentarului.

Ea a transmis că „legătura dintre eventualele probleme de sistem, care trebuie verificate de îndată”, și modificările aduse pensiilor de serviciu „este doar una conjuncturală și nu poate duce decât la manipularea opiniei publice și la deraierea scopului materialului Recorder”.

Mesajul procurorilor este total diferit de cel al judecătorilor din CSM, care au acuzat o campanie de „distrugere a încrederii în sistemul de justiţie” și au calificat drept „alegații” mărturiile unor magistrați din documentarul „Justiție capturată”.