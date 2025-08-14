Primarul orașului Șoldănești riscă o amendă pentru că și-a angajat fratele, socrul și mătușa în cadrul Primăriei

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese de către un primar, în urma controalelor inițiate în aprilie 2024.

Vadim Groza, primarul orașului Șoldănești de pe lista Partidului Socialiștilor din R. Moldova, a angajat persoane ce fac parte din familia primarului, și anume pe mătuța sa, în calitate de deridecătoare, pe socrul său paznic al primăriei și pe fratelelui, care este șef al Casei de Cultură.

Astfel, conform actului de constatare, din 17 octombrie 2024, printr-o decizie emisă de viceprimarul orașului Șoldănești, a fost angajat socrul primarului vizat pe 0,5 unități de salariu, în calitate de paznic la primăria Șoldănești, pe o perioadă nedeterminată începând cu aceeași zi. În acest sens a fost încheiat și contractul individual de muncă între primăria Șoldănești, viceprimar, în calitate de angajator și socrul primarului, în calitate de angajat în funcția de paznic de noapte pe 0,5 unități.

Totodată, potrivit dispoziției din 22 decembrie 2020, emisă de primar, s-a angajat fratele acestuia în funcția de Director al Căminului cultural George Coșbuc din or. Șoldănești, fiind semnat în acest sens și contractul individual de muncă nr. 2. Astfel, inspectoarea de integritate a observat că potrivit Fișelor de evaluare a performanțelor profesionale ale angajatului din subordinea Primăriei Șoldănești, evaluarea

performanțelor în privința fratele subiectului vizat pentru perioadele 1 ianuarie 2024 – 31 iunie 2024, 1 iulie 2024 – 31 decembrie 2024, 1 ianuarie 2025 – 30 iunie 2025, i-au fost atribuite calificativele „foarte bine” și au fost semnate de către viceprimarului orașului Șoldănești.

De asemenea, acesta a dat premii socrului și mătușei, dar „inspectoarea de integritate Eugenia consideră că semnarea dispozițiilor cu privire la acordarea premiilor anuale pentru rezultatele activității, premiilor cu prilejul sărbătorilor, dispozițiilor cu privire la acordarea sporului pentru performanță nu generează un conflict de interese real, ori nu este identificat strict interesul personal, care este orice interes material sau nematerial al subiectului declarării, la caz de acordarea premiilor, sporurilor beneficiind și ceilalți angajați ai primăriei”.

Conform Legii nr. 132/2016, în cazul în care se constată nedeclararea sau nesoluţionarea unui conflict de interese ori încălcarea regimului juridic al incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor, inspectorul de integritate:

a) încheie un proces-verbal cu privire la contravenţie şi aplică sancţiunea contravenţională. Termenul de prescripţie a răspunderii contravenţionale nu se aplică;

b) după caz, emite un act de constatare în care solicită încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale subiectului declarării şi aplică pentru acesta interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică.

Astfel, potrivit deciziei ANI, „Vadim Groza este la prima verificare la aspectul respectării regimului juridic al conflictelor de interese, nu se atestă necesitatea de a-l decădea din dreptul de a mai exercita

orice funcție prevăzută pe o perioadă de 3 ani, ori inspectoarea de integritate consideră că în speță nu sunt necesare, rezonabile și nu sunt proporționale aplicarea în privința subiectului vizat a măsurilor nominalizate. Pentru abaterile comise, în privința acesteia urmează a fi aplicată sancțiune contravențională conform Codului Contravențional”.

În noiembrie 2024, Ziarul de Gardă a scris că Vadim Groza a fost cercetat de CNA în cadrul unui dosar pornit pe fapte de corupere pasivă. Primarul, în comun cu alți angajați ai Primăriei, ar fi perceput sistematic remunerații ilicite de la reprezentanții unor agenți economici în scopul favorizării acestora în procesele de achiziții publice organizate de primărie.

Potrivit materialelor acumulate, primarul orașului Șoldănești, contabila-economist și alți membri ai Comisiei de achiziții au fost documentați de CNA în mai multe episoade în care au primit mijloace financiare de la unii beneficiari ai contractelor de achiziții publice, încheiate în cadrul unor proiecte de dezvoltare a localității.