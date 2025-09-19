Primărița de la Durlești va fi supusă unui control al averii și intereselor personale

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a dispus inițierea controlului averii și a intereselor personale în privința primăriței Durleștiului, Eleonora Șaran. Decizia datează cu 18 septembrie.

Instituția menționează că s-a autosesizat în urma unei sesizări depuse pe data de 19 august 2025 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către Șaran.

„Reieșind din explicațiile depuse și actele justificative anexate, precum și urmare a contrapunerii datelor indicate în declarațiile de avere și interese personale cu cele obținute din registrele de stat și bazele de date accesate online, inspectorul de integritate conchide prezența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către subiectul declarării, manifestată prin existența unei diferențe substanțiale între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte“, se arată în procesul-verbal de inițiere.

Primarita Durlesti Ani by Ziarul de Gardă

Șaran Eleonora a fost aleasă primăriță a orașului Durlești pe listele Partidului Politic Coaliţia pentru Unitate şi Bunăstare (CUB), pentru al treilea mandat. Anterior, aceasta candidase pe lista Platformei Populare Europene (PPEM).

Potrivit Anticorupție.md, Șaran a ajuns în atenția opiniei publice datorită unei anchete a Centrului de Investigații Jurnalistice, în care reporterii au demonstrat că primara de Durlești își dă casa în arendă pentru mese de pomenire și petreceri, chiar dacă legea interzice să faci local acasă. Mai mult, funcționara nu pomenea nimic despre acest „business” în declarația sa de avere.

În 2017, veniturile Eleonorei Șaran au constituit 99 de mii de lei, alte 350 de mii fiind încasate din vânzarea unui automobil, iar din darea în arendă a bunului imobil, încă 108 mii de lei. În 2017 familia Șaran a intrat în proprietatea unui teren intravilan nou, de opt ari, evaluat la 203 mii de lei. În același an, familia a moștenit o casă de locuit de 93,8 metri pătrați, cu anexă. În actul prezentat la Autoritatea Națională de Integritate în 2017 a fost declarat și un Mercedes, cumpărat în același an cu 400 de mii de lei. În ultima declarație de avere, cea pentru 2018, candidata la funcția de primar a indicat venituri în mărime de 104 mii de lei, obținute la primărie, la care se adaugă 108 mii de lei din darea în arendă a imobilului, notează Anticorupție.

În timpul primului său mandat de primar de Durlești, Eleonora Șaran a fost surprinsă de mai multe ori în compania fostului deputat Constantin Țuțu, care a candidat la alegerile parlamentare în circumscripția respectivă. Țuțu se lăuda că a contribuit la reparația mai multor străzi din Durlești, asta deși realizările cu care se lăuda erau făcute din banii cetățenilor.