Prima comunitate de energie din surse regenerabile care va permite să producă, să consume, să stocheze și să partajeze energia electrică a fost înregistrată de ANRE

Prima comunitate de energie din surse regenerabile, care urmează să își desfășoare activitatea în satul Cociulia, raionul Cantemir, a fost înregistrată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

„Această inițiativă reprezintă un pas semnificativ în promovarea producerii și consumului local de energie din surse regenerabile, cu implicarea activă a cetățenilor, a întreprinderilor mici și mijlocii, precum și a autorităților publice locale”, a scris ANRE.

Potrivit Agenției, comunitatea de energie va permite membrilor săi să producă, să consume, să stocheze și să partajeze energia electrică obținută din surse regenerabile, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă a comunității locale și la reducerea emisiilor de carbon.

Obiectivul principal al unei comunități de energie din surse regenerabile este producerea și utilizarea energiei electrice din surse regenerabile pentru satisfacerea necesităților energetice ale membrilor săi, într-un mod durabil, generând beneficii de mediu, economice sau sociale pentru membri sau pentru regiunile în care aceasta își desfășoară activitatea, mai degrabă decât obținerea unui profit financiar.

„Participarea într-o comunitate de energie este voluntară și deschisă. Pot avea calitatea de membri persoane fizice, asociații de proprietari din condominiu, alte persoane juridice cu scop nelucrativ, întreprinderi mici și mijlocii, sate, comune și orașe, reprezentate de autoritățile executive ale acestora, precum și consumatori vulnerabili de energie”, a precizat ANRE.

Totodată, ANRE încurajează părțile interesate să consulte Regulamentul cu privire la comunitățile de energie din surse regenerabile și „să întreprindă, după caz, măsurile necesare pentru obținerea calității de comunitate de energie din surse regenerabile”.