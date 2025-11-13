Prim-ministrul Munteanu susține declarații de presă alături de omologul său Ilie Bolojan: „Românie este un reper pentru noi și ne bucurăm împreună pentru ea”

Prim-ministrul Alexandru Munteanu care se află într-o vizită oficială la București, ține o declarație de presă cu omologul său român Ilie Bolojan la Palatul Victoria. Aceasta este prima vizită oficială a lui Munteanu în calitate de premier.

„Domnule prim-ministru, îmi face o deosebită plăcere să vă urez bun veni la București în calitate de șef al noului Guvern de la Chișinău. Doresc să vă felicit și cu această ocazie cu rezultatele scrutinului din 28 septembrie, pentru implicarea, spiritul civic și votului exprimat de cetățeni în sprijinul parcursului european al R. Moldova. Domnule prim-ministru, România a fost, este și va rămâne partenerul strategic și cel mai apropiat susținător al R. Moldova, faptele o demonstrează. Așa cum am agreat în cadrul discuțiilor noastre, vom menține un dialog extrem de dinamic între miniștrii noștri. Sunt multe domenii și proiecte la care lucrăm foarte strâns: interconectarea infrastructurii noastre de energie și transporturi, cum ar fi linia electrică Suceava – Bălți; reabilitarea și electrificarea conexiunii feroviare, Iași – Ungheni, cu fonduri europene; construcția podului Ungheni, primul pod construit peste Prut în ultimii 60 de ani; facilitarea tranzitului la punctele de frontieră cu obiectivul de a reduce timpul de așteptare; creșterea comerțului bilateral și investițiilor companiilor românești. În plan european vom rămâne și pe mai departe o voce puternică și un susținător al progresului R. Moldova. Vom lucra îndeaproape cu Guvernul moldovean, deoarece aderarea la UE este singura opțiune în măsură să răspundă aspirațiilor de viitor și să ducă la creșterea nivelului de trai al cetățenilor. E nevoie ca la nivelul UE să găsim rapid soluții pentru deschiderea primelor clastere de negocieri cu R. Moldova, iar România susține ferm acest obiectiv”, a declarat Bolojan.

Munteanu: „România este atât de legată de soarta noastră, iar noi suntem legați de soarta României încât orice succes ne bucură, iar orice regres ne îngrijorează”

„Sunt onorat să am prima vizită externă la București. Relația specială dintre Chișinău și București este un lucru cunoscut de toată lumea, catalizatorul acestui parteneriat de suflet este legătura indivizibilă dintre oamenii de pe ambele maluri ale Prutului, iar România nu a uitat de noi ci a avut multă încrede în puterea noastră. România fără ezitare a continuat să ne promoveze, să creadă în noi și să ne ofere deschidere. Anterior de pune garduri de fier între noi, azi noi ne construim punți trainice. Interconectare energetică, drumuri, poduri care fac parte dintr-o infrastructură europeană comună, libertate de circulație, sporirea schimburilor comerciale, parteneriate directe între instituțiile educaționale și desigur cea mai trainică punte este aderarea R. Moldova la UE. Această dorință a fost exprimată ferm de cetățenii noștri și la alegeri prezidențiale și la alegerii parlamentare și la referendum. Avem o agendă comună foarte clară pentru următorii zece ani. Angajamentul Guvernelor de la Chișinău și București este să ne ținem de această agendă pentru că doar așa rezultatele concrete vor veni mai repede. Moldova a reușit în acești ani datorită sprijinului României și Uniunii Europene să nu mai depindă de gazul rusesc, devenind dintr-un consumator vulnerabil, un partener regional activ și un partener cheie. România rămâne a fi principalul partener comercial și principalul investitor, avem deja peste 1600 de companii românești în R. Moldova, iar produsele moldovenești căutate în orașele din România să fie prezente pe cât mai multe rafturi. România este atât de legată de soarta noastră, iar noi suntem legați de soarta României încât orice succes ne bucură, iar orice regres ne îngrijorează. De când ați aderat la UE, am urmărit cu admirație și bucurie progresele voastre, ritmul cu care se dezvoltă economic societatea românească. Românie este un reper pentru noi și ne bucurăm împreună pentru ea. Moldova își construiește cu o mână de ajutor constantă din partea României un drum alături de statele europene”, afirmă Alexandru Munteanu.

În cadrul vizitei oficiale, Munteanu s-a întâlnit cu președintele României Nicușor Dan. „România rămâne cel mai sincer și ferm susținător al Republicii Moldova, pe toate palierele, în special în ceea ce privește modernizarea statului, reformele și integrarea europeană”, a scris pe pagina sa de Facebook șeful statului român, în contextul întrevederii cu Alexandru Munteanu.

