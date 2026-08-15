Prețurile la carburanți pentru weekendul 15–17 august

În weekend, motorina va rămâne mai scumpă decât benzina. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat prețurile maxime de comercializare pentru principalele produse petroliere standard, vor fi valabile în perioada 15–17 august.

Astfel, un litru de benzină 95 va putea fi comercializat la un preț de cel mult 30,01 lei, în creștere cu 3 bani față de ziua precedentă.

În cazul motorinei, prețul maxim de comercializare va fi de 31,90 lei pentru un litru, cu 7 bani mai puțin decât în ziua precedentă.