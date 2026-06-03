Prețurile benzinei și motorinei, în continuă scădere. Cât vor plăti șoferii pentru un litru de combustibil pe 3 iunie

Prețul motorinei și al benzinei vor fi mai mici miercuri, 3 iunie 2026, potrivit prețurilor afișate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) pe 2 iunie.

Pentru data de 3 iunie, Agenția a stabilit următoarele prețuri maximale de comercializare cu amănuntul pentru principale produse petroliere de tip standard:

30,03 lei/litru – pentru benzina COR 95 (- 64 bani);

– pentru benzina COR 95 (- 64 bani); 27,72 lei/litru – pentru motorina standard (- 68 bani).

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat pe 29 mai că se atestă „o tendință tot mai pronunțată” de diminuare a prețurilor maximale de comercializare cu amănuntul pentru benzina și motorina standard.

Potrivit unui comunicat al Agenției, reducerea este determinată de scăderea cotațiilor petroliere internaționale, pe fondul informațiilor privind un posibil acord între Statele Unite ale Americii și Iran referitor la extinderea armistițiului și asigurarea tranzitului maritim liber prin Strâmtoarea Ormuz.