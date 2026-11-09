Prețul pentru benzină și motorină luni, 9 noiembrie

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de comercializare pentru principalele produse petroliere standard, valabile până luni, 9 noiembrie 2026.

Potrivit datelor publicate de ANRE, un litru de benzină A95 va putea fi comercializat la un preț de cel mult 30,52 de lei.

În cazul motorinei, prețul maxim va fi de 35,73 de lei pentru un litru.