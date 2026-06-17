Prețul la carburanți scade: tarifele anunțate de ANRE pentru 17 iunie

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noile prețuri maxime de referință pentru principalele produse petroliere standard, aplicabile pentru ziua de miercuri, 17 iunie 2026. Datele indică o scădere a tarifelor atât pentru benzină, cât și pentru motorină, comparativ cu ziua precedentă.

Mai exact, prețul maxim de comercializare pentru benzina 95 a fost stabilit de 28,51 lei per litru, înregistrând o scădere cu 0,16 lei.

În același timp, motorina va avea un preț maxim de 26,90 lei per litru, cu 0,24 lei mai puțin față de ziua anterioară.