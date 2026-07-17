Președinta Indiei se va vedea cu Maia Sandu și Igor Grosu, la Chișinău: „Pentru R. Moldova, India este un partener de importanță strategică în creștere”

La invitația președintei Maia Sandu, președinta Republicii India, Droupadi Murmu, vizitează luni, 20 iulie 2026, R. Moldova. Potrivit Președinției, aceasta este prima vizită a unui șef de stat indian în țara noastră de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Republica Moldova și Republica India, la 20 martie 1992, marcând „deschiderea unei noi etape în relația bilaterală”.

În cadrul întrevederii de la Chișinău, cele două președinte vor trece în revistă întregul spectru al relațiilor bilaterale și vor discuta despre noi direcții de cooperare, inclusiv extinderea accesului produselor moldovenești pe piața indiană, atragerea investițiilor indiene și dezvoltarea cooperării în domeniul energiei regenerabile și al transformării digitale.

După întrevedere, Sandu și Murmu vor susține declarații de presă.

Cele două președinte vor deschide și Forumul de Afaceri R. Moldova–India, organizat de Agenția de Investiții cu ocazia vizitei. Evenimentul va reuni reprezentanți ai mediului de afaceri din ambele țări – delegația indiană include circa 30 de oameni de afaceri – cu scopul de a stimula cooperarea comercială și investițională în domenii precum infrastructura și construcțiile, industria prelucrătoare, tehnologia informației, energia regenerabilă, industria farmaceutică și sectorul agroalimentar.

Programul vizitei mai include o întrevedere a președintei Droupadi Murmu cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, și cu membrii Grupului parlamentar de prietenie, precum și o întâlnire cu comunitatea indiană din R. Moldova.

„India, cea mai mare democrație a lumii, cu o populație de peste 1,4 miliarde de locuitori, este una dintre cele mai mari economii de pe mapamond și are cea mai rapidă creștere dintre marile economii. Pentru R. Moldova, India este un partener de importanță strategică în creștere, cu care ne dorim o cooperare tot mai strânsă în domenii precum comerțul și investițiile, energia, tehnologiile informaționale, industria farmaceutică, sănătatea, agricultura și educația”, se arată în comunicatul Președinției.

În octombrie 2024, la New Delhi, au fost reluate, după 21 de ani, consultările politice bilaterale dintre cele două țări. În decembrie 2024, R. Moldova și-a inaugurat Ambasada la New Delhi – un pas important pentru consolidarea dialogului politic și promovarea intereselor economice ale țării noastre pe piața indiană. În februarie 2025, India și-a deschis piața pentru merele moldovenești. În domeniul energiei, compania indiană KEC International, câștigătoare a unei licitații internaționale, a finalizat construcția liniei electrice aeriene de 400 kV Vulcănești–Chișinău – proiect strategic pentru securitatea energetică a R. Moldova. În același an, R. Moldova a aderat la Alianța Solară Internațională, o inițiativă globală lansată de India împreună cu Franța, cu sediul la New Delhi, care deschide noi oportunități de cooperare în domeniul energiei regenerabile. Peste 1.400 de studenți din India își fac studiile în universitățile din țara noastră, majoritatea la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, constituind o punte durabilă între societățile noastre.