Premiul „European Press Prize” 2026: o investigație de zece ani despre un scandal de abuzuri sexuale asupra copiilor din Africa a fost premiată la nivel european

Premiul „European Press Prize” 2026 (Premiul European pentru presă) la categoria „Jurnalism de investigație” a fost acordat materialului „Conspirația Fratelui D – Dezvăluirea unei mușamalizări internaționale a abuzurilor asupra copiilor, care a lăsat copii din Africa expuși unui prădător timp de decenii”, realizat de Michael O’Farrell și publicat de The Irish Mail on Sunday în Irlanda.

Această investigație reprezintă culminarea unui deceniu de documentare realizată de jurnalistul Michael O’Farrell. Aceasta urmărește modul în care, după ce Ordinul Sfântului Ioan al lui Dumnezeu a descoperit în 1993 că Brother Aidan Clohessy abuza copii cu nevoi speciale, faptele acestuia au fost ascunse în loc să fie raportate poliției. Potrivit investigației, victimelor li s-au plătit despăgubiri în cadrul unor acorduri confidențiale, iar Clohessy a fost trimis în Malawi pentru a continua să lucreze cu copii.

Timp de două decenii, acesta a rămas acolo. Noi plângeri privind abuzurile sale asupra copiilor locali au fost îngropate în Irlanda, în timp ce el a strâns milioane de euro de la donatori internaționali, a apărut în documentare televizate și și-a continuat activitatea în văzul publicului. Când a fost rechemat în 2012, nu a fost oferită nicio explicație și nu a fost deschisă nicio investigație privind ceea ce făcuse în Africa. Copiii care au avut de suferit au rămas fără dreptate și fără acces la justiție.

Aducerea acestei povești la lumină a necesitat o dedicare extraordinară, ani de urmărire a probelor și refuzul de a permite ca tăcerea instituțională să fie ultimul cuvânt. De asemenea, a fost nevoie de un curaj imens din partea victimelor și supraviețuitorilor care au făcut posibilă dezvăluirea unor fapte ascunse timp de decenii.

Această poveste a dus la închisoarea fratelui Aidan Clohessy pentru infracțiuni care datează de 57 de ani, ceea ce reprezintă cea mai veche urmărire penală pentru abuz realizată vreodată în Irlanda.

Juriul a descris materialul drept „o muncă remarcabilă realizată de o publicație locală, cu un impact uriaș” și a lăudat „concentrarea constantă și precisă asupra unei probleme importante”, subliniind că acest tip de jurnalism susținut este cel care poate produce, în cele din urmă, schimbarea.

Sursa: europeanpressprize.com

În 2025, investigația ZdG sub acoperire „În slujba Moscovei”, semnată de jurnalistele Măriuța Nistor și Natalia Zaharescu, a obținut „European Press Prize” (Premiul European pentru presă) la categoria „Jurnalism de investigație”, cea mai importantă distincție europeană în jurnalism.