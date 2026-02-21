Premierul Slovaciei amenință cu sistarea furnizării de energie electrică de urgență către Ucraina

Premierul Slovaciei, Robert Fico, a anunțat că, dacă Ucraina nu va relua luni livrările de petrol către țara sa, va cere companiilor slovace relevante să întrerupă furnizarea de energie electrică de urgență către Ucraina, informează TVPWorld.

Pe 19 februarie, Slovacia a anunțat oprirea livrărilor de motorină către Ucraina din cauza întreruperilor în aprovizionarea cu țiței rusesc prin conducta Drujba. Furnizările de țiței prin conductă, care traversează Ucraina din Rusia, au fost întrerupte pe 27 ianuarie, provocând penurie în Slovacia și Ungaria, ambele țări fiind puternic dependente de energia rusă. Slovacia a declarat, pe 18 februarie, starea de urgență în sectorul petrolier, fiind nevoită să recurgă la rezerve. Atât Bratislava, cât și Budapesta au acuzat ucrainenii că trag de timp în ceea ce privește reparațiile conductei, care, potrivit Kievului, a fost avariată în urma unui atac cu drone rusești. Ucraina sugerează UE folosirea conductei Odesa-Brody (aduce petrol din zona Mării Caspice) pentru tranzitul țițeiului către Ungaria și Slovacia, în locul conductei Drujba (Rusia), avariată recent de atacurile rușilor. Propunerea vine după ce Viktor Orban a amenințat că blochează împrumutul de 90 de mld. de euro destinat Ucrainei, dacă fluxul prin Drujba nu este reluat.