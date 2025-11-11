Premierul Munteanu a avut o întrevedere cu coordonatoarea Organizația Națiunilor Unite: „ONU va continua să sprijine R. Moldova în programele de dezvoltare durabilă”

Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere marți, 11 noiembrie, cu Yesim Oruc, coordonatoarea rezidentă a Organizației Națiunilor Unite (ONU) în R. Moldova. Oficialii au discutat despre domeniile prioritare de cooperare dintre Guvern și Agențiile ONU în Moldova, anunță printr-un comunicat Guvernul.

Potrivit comunicatului, Munteanu a apreciat sprijinul constant oferit de ONU în procesul de transformare a R. Moldova.

„Prioritățile Guvernului sunt creșterea economică și integrarea europeană a țării, iar asistența externă pe care o primim este foarte valoroasă”, a spus șeful Executivului, menționând sprijinul pentru sectoarele energie, educație, securitate și incluziune socială.

Agenda discuțiilor a vizat și suportul ONU pentru integrarea în societate a ucrainenilor care au decis să se stabilească pe termen lung în R. Moldova, fiindu-le oferit acces la câmpul muncii, educație și protecție socială.

Oficialii și-au reconfirmat angajamentul de a continua parteneriatul privind implementarea Agendei 2030, iar coordonatoarea ONU, Yesim Oruc, a asigurat că va continua să susțină Guvernul în implementarea programelor de dezvoltare durabilă, în realizarea proiectelor în domeniul educație și de asistență umanitară.

Guvenul menționează că parteneriatul dintre R. Moldova și ONU se desfășoară în baza Cadrului de Cooperare pentru Dezvoltare Durabilă 2023-2027.