Precizările MAE privind potențialele victime din R. Moldova din accidentului feroviar din Portugalia

Deocamdată, printre cele 15 persoane decedate în accidentul feroviar din Lisabona, Portugalia, nu s-au înregistrat moldoveni. Informațiile au fost comunicate de către Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova (MAE) joi, 4 septembrie.

Ministerul Afacerilor Externe a dat asigurări că urmărește, prin intermediul Ambasadei R. Moldova în Republica Portugheză, evoluțiile legate de accidentul produs la funicularul „Glória” din centrul orașului Lisabona.

„Ambasada se află în contact direct cu celula de urgență instituită de autoritățile locale și monitorizează constant situația”, au precizat reprezentanții MAE.

Potrivit informațiilor transmise de autoritățile portugheze, ancheta este în desfășurare, iar identitatea celor 15 persoane decedate nu a fost încă făcută publică.

Totuși, deocamdată nu există informații care să indice că printre victime s-ar afla cetățeni ai R. Moldova. De asemenea, nu au fost recepționate solicitări de asistență consulară din partea cetățenilor moldoveni aflați în Portugalia.

O zi de doliu naţional a fost declarată în Portugalia după ce cel puţin 15 persoane au murit miercuri, 3 septembrie, când celebrul funicular Gloria din Lisabona a deraiat şi s-a prăbuşit.

Un purtător de cuvânt al serviciilor de urgenţă a declarat că printre victime se află şi cetăţeni străini, dar nu a identificat victimele şi nu a dezvăluit naţionalitatea acestora. Cel puţin 18 persoane, printre care şi un copil, au fost rănite, cinci dintre ele grav, potrivit The Guardian.