Portugalia declară zi de doliu pentru cele 15 persoane decedate în accidentul feroviar din Lisabona

O zi de doliu naţional a fost declarată în Portugalia după ce cel puţin 15 persoane au murit miercuri, 3 septembrie, când celebrul funicular Gloria din Lisabona a deraiat şi s-a prăbuşit, scrie News.ro.

Un purtător de cuvânt al serviciilor de urgenţă a declarat că printre victime se află şi cetăţeni străini, dar nu a identificat victimele şi nu a dezvăluit naţionalitatea acestora. Cel puţin 18 persoane, printre care şi un copil, au fost rănite, cinci dintre ele grav, potrivit The Guardian.

Martorii au declarat presei locale că tramvaiul a coborât în viteză dealul, aparent fără control. „A lovit clădirea în forță şi s-a destrămat ca o cutie de carton”, a declarat Teresa d’Avó pentru canalul de televiziune portughez SIC.

Un martor a spus că tramvaiul s-a răsturnat peste un bărbat care se afla pe trotuar.

Accidentul s-a produs în jurul orei 18:00. Oficialii serviciilor de urgenţă au declarat că toate victimele au fost scoase din epavă în puţin peste două ore.

Guvernul Portugaliei a declarat că joi va fi zi de doliu naţional. Într-o declaraţie a cabinetului prim-ministrului Luis Montenegro se menţionează că tragedia „a adus durere familiilor şi consternare întregii ţări”.

Anchetatorii poliţiei inspectează locul accidentului, iar procuratura generală a anunţat că va deschide o anchetă oficială, aşa cum se obişnuieşte în cazul accidentelor din transportul public.

Preşedintele Marcelo Rebelo de Sousa a deplâns accidentul şi şi-a exprimat speranţa că autorităţile vor stabili în curând cauza accidentului.

Linia, inaugurată în 1885 şi clasificată ca monument naţional, leagă zona centrală a Lisabonei, în apropierea Pieţei Restauradores, de Bairro Alto (Cartierul de Sus).

Este una dintre cele trei linii de funicular operate de compania municipală de transport public Carris şi este utilizată atât de turişti, cât şi de rezidenţi. Carris a declarat într-un comunicat că „toate protocoalele de întreţinere au fost respectate”, inclusiv programele de întreţinere lunare şi săptămânale şi inspecţiile zilnice.

Consiliul municipal din Lisabona a suspendat funcţionarea celorlalte tramvaie din oraş şi a dispus inspecţii imediate, au relatat mass-media locale. Linia Gloria transportă aproximativ 3 milioane de persoane anual, potrivit primăriei.

Cele două vagoane ale sale, fiecare cu o capacitate de aproximativ 40 de persoane, sunt ataşate la capetele opuse ale unui cablu de transport, tracţiunea fiind asigurată de motoare electrice montate pe vagoane.