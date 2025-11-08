Precizările MAE cu privire la denunțarea Acordului CSI privind călătoriile fără vize. „Călătoriile dintre R. Moldova și Federația Rusă nu vor fi afectate”

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a venit astăzi, 8 noiembrie, cu precizări cu privire la denunțarea Acordului CSI privind călătoriile fără vize, menționând că, călătoriile dintre Republica Moldova și Federația Rusă nu vor fi afectate, întrucât există un acord bilateral separat, care rămâne în vigoare.

Potrivit MAE, modificările vor viza doar Tadjikistanul și Kîrgîzstanul, cu care nu există acorduri bilaterale similare.

Guvernul urmează să examineze miercuri, 12 noiembrie, aprobarea proiectului de lege pentru denunțarea Acordului cu privire la călătoria fără vize a cetățenilor statelor Comunității Statelor Independente pe teritoriul membrilor acesteia, semnat la Bishkek la 9 octombrie 1992.

De asemenea, în ședința Executivului se va examina denunțarea: Acordului privind principiile și ordinea efectuării transporturilor militare, încheiat la Tașkent la 15 mai 1992; Acordului privind principiile perceperii impozitelor indirecte la exportul și importul mărfurilor (lucrărilor, serviciilor) dintre statele participante la Comunitatea Statelor Independente, încheiat la Moscova, la 25 noiembrie 1998; Acordului privind cooperarea în domeniul chimiei şi petrochimiei, semnat la Moscova la 9 septembrie 1994; Acordului cu privire la colaborarea în domeniul utilizării gazelor naturale comprimate în calitate de combustibil pentru motoarele mijloacelor de transport auto, semnat la Minsk la 26 mai 1995; Acordului cu privire la colaborarea în domeniul ecologiei și protecției mediului natural ambiant, încheiat la Moscova la 8 februarie 1992.

În ultimele ore, rețelele au explodat cu titluri despre „introducerea vizelor pentru țările CSI”. Mulți au văzut în asta o ruptură bruscă, o reacție anti-răsăriteană, o mișcare radicală. În realitate, decizia anunțată de Guvern face parte dintr-un proces planificat de mult, o etapă firească în drumul Moldovei spre Uniunea Europeană, se arată într-o analiză publicată de comunitatea WatchDog.

WatchDog scrie că ceea ce se discută acum este denunțarea Acordului semnat la Bișkek în 1992, care permitea circulația fără viză între statele Comunității Statelor Independente. Moldova a anunțat de mai mult timp intenția de a ieși treptat din mecanismele juridice ale CSI, pentru a le înlocui cu standarde europene. Denunțarea acordului nu înseamnă că, de mâine, cetățenii acestor țări vor avea nevoie de viză. Înseamnă doar că vom avea libertatea de a stabili propriul regim, după regulile UE, scrie sursa citată.