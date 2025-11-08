WatchDog: Introducerea vizelor pentru țările CSI face parte dintr-un proces planificat de mult, o etapă firească în drumul Moldovei spre Uniunea Europeană

În ultimele ore, rețelele au explodat cu titluri despre „introducerea vizelor pentru țările CSI”. Mulți au văzut în asta o ruptură bruscă, o reacție anti-răsăriteană, o mișcare radicală. În realitate, decizia anunțată de Guvern face parte dintr-un proces planificat de mult, o etapă firească în drumul Moldovei spre Uniunea Europeană, se arată într-o analiză publicată de comunitatea WatchDog.

În context, R. Moldova ar putea introduce regimul de vize pentru cetățenii statelor CSI. Un proiect de hotărâre care prevede acest lucru se află pe ordinea de zi a ședinței de Guvern, programată pentru 12 noiembrie 2025. În agenda Cabinetului de miniștri condus de Alexandru Munteanu, mai sunt alte șase proiecte de hotărâri, care vin să denunțe o serie de Acorduri semnate cu statele membre ale CSI.

WatchDog scrie că ceea ce se discută acum este denunțarea Acordului semnat la Bișkek în 1992, care permitea circulația fără viză între statele Comunității Statelor Independente. Moldova a anunțat de mai mult timp intenția de a ieși treptat din mecanismele juridice ale CSI, pentru a le înlocui cu standarde europene. Denunțarea acordului nu înseamnă că, de mâine, cetățenii acestor țări vor avea nevoie de viză. Înseamnă doar că vom avea libertatea de a stabili propriul regim, după regulile UE, scrie sursa citată.

„Conform negocierilor de aderare, politica de vize este reglementată prin Capitolul 24 „Justiție, libertate și securitate”. Toate țările candidate trec prin acest pas. Serbia, Muntenegru, Croația, chiar și Ucraina, au fost obligate să-și alinieze legislația la Regulamentul UE 2018/1806, care stabilește lista comună a țărilor cu sau fără viză. Pentru Moldova, termenul orientativ este 2028, adică exact perioada în care planificăm integrarea. În practică, asta înseamnă că țările față de care Uniunea Europeană aplică viză, de exemplu Rusia sau Belarus, vor intra și pe lista Moldovei. Nu este o sancțiune, ci o armonizare administrativă. Țările europene au procedat la fel. Croația, de exemplu, a introdus vize pentru unele state din Balcani înainte de aderare, deși anterior avusese regim liberal”, se arată în analiză.

La fel, sursa citată scrie că pentru cetățenii Moldovei, această aliniere nu aduce restricții, ci garanții: control mai bun la frontieră, compatibilitate cu viitorul sistem Schengen, protecție împotriva migrației ilegale și un pas esențial spre recunoașterea deplină a documentelor moldovenești în spațiul european.