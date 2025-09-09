Polonia închide granița cu Belarus din cauza exercițiilor militare Zapad, anunță Donald Tusk

Polonia va închide granița cu Belarus joi, 11 septembrie, la miezul nopții, ora locală, ca urmare a exercițiilor militare Zapad-2025 (Vest-2025), desfășurate de comun cu Rusia în apropierea frontierei estice a UE și NATO. Anunțul a fost făcut marți, 9 septembrie, de către premierul Donald Tusk, scrie Reuters.

„Din motive de securitate națională, vom închide granița cu Belarus, inclusiv trecerile de cale ferată, în legătură cu manevrele Zapad, joi la miezul nopții”,a declarat Donald Tusk.

Exercițiile militare comune ruso-belaruse Zapad-2025, așa cum s-a anunțat anterior, vor avea loc în perioada 12-16 septembrie sub pretextul „pregătirii pentru respingerea unei posibile agresiuni” împotriva Uniunii Statelor Rusia și Belarus. Exercițiile au stârnit îngrijorări în materie de securitate în statele membre NATO vecine, Polonia, Lituania și Letonia.

După cum a declarat ministrul belarus al apărării, Victor Khrenin, în cadrul exercițiilor se prevede, de asemenea, să se exerseze planificarea utilizării armelor nucleare și a noii rachete rusești cu rază medie de acțiune „Oreshnik”.

Relațiile deja tensionate dintre Polonia și Belarus au atins un nou minim de când Rusia, aliatul Minskului, a invadat Ucraina în 2022. Polonia a închis deja majoritatea punctelor de trecere a frontierei cu Belarus, doar două rămânând operaționale.

În luna mai 2025, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Rusia „pregătește ceva sub pretextul exercițiilor militare” în Belarus, potrivit BBC.

Belarus este un aliat-cheie al Rusiei și depinde din punct de vedere economic și militar de statul vecin din est. De asemenea, țara a permis folosirea teritoriului său ca punct de sprijin pentru invazia lansată de Rusia asupra Ucrainei în februarie 2022.

Moscova şi Minsk desfăşoară periodic exerciţii militare comune.