Polonia arestează un suspect în sabotarea gazoductului Nord Stream 2 în 2022

Un cetățean ucrainean suspectat de implicare în provocarea exploziilor submarine care au avariat conductele de gaz Nord Stream între Rusia și Germania în 2022 a fost arestat în Polonia. Despre acest fapt a anunțat un purtător de cuvânt al parchetului districtual din Varșovia, scrie The Guardian.

Bărbatul, al cărui nume complet nu a fost dezvăluit din motive de confidențialitate, a fost reținut în Pruszków, în centrul Poloniei, potrivit postului de radio polonez RMF FM, care a raportat primul arestarea sa. El a fost transferat la parchetul districtual din Varșovia.

Bărbatul a fost reținut în baza unui mandat de arestare european emis de autoritățile germane, a declarat Piotr Antoni Skiba, purtătorul de cuvânt al parchetului.

Un alt cetățean ucrainean a fost arestat luna trecută în Italia în legătură cu exploziile de pe conductele submarine construite pentru a transporta gaz natural rusesc către Germania sub Marea Baltică.

„Având în vedere războiul pe scară largă din Ucraina și faptul că Nord Stream este deținut de compania rusă Gazprom, care finanțează aceste activități, apărarea nu vede în prezent nicio posibilitate de a formula acuzații împotriva vreunei persoane care a participat la aceste evenimente”, a declarat Tymoteusz Paprocki, avocatul bărbatului reținut în Varșovia, pentru RMF FM.

Avocatul a spus că nu este sigur dacă clientul său a fost implicat în sabotaj și că așteaptă informații oficiale despre intențiile justiției germane de a formula acuzații. Apărarea va contesta extrădarea, a spus avocatul.

Explozia submarină din 26 septembrie 2022 a avariat conductele construite pentru transportul gazelor naturale rusești către Germania pe sub Marea Baltică. Daunele au amplificat tensiunile legate de războiul din Ucraina, în contextul în care țările europene au început să se îndepărteze de sursele de energie rusești după invazia pe scară largă a Kremlinului asupra vecinului său.

Potrivit RMF FM, autoritățile germane afirmă că bărbatul este instructor de scufundări și că, în septembrie 2022, a navigat în Marea Baltică pe un iaht, de pe care s-a scufundat și a plasat explozibilul pe conductă.