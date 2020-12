VIDEO/ Primăria comunei Lăpușna a fost impusă să se evacueze din clădirea în care se afla. Primarul localității, surprins cum semnează acte în stradă

Primăria comunei Lăpușna a fost evacuată în această dimineață din clădirea în care își desfășura activitatea. Asta după ce clădirea ar fi fost cumpărată de un om de afaceri pe nume Boris Baraș. Atât primarul comunei, cât și consilierii locali spun că au fost impuși să evacueze sediul, marți, 15 decembrie, după o decizie a Judecății la care nici nu au fost invitați.

Într-un video postat pe Facebook de „Democrația Acasă”, primarul comunei Lăpușna, Ion Chiosa, a spus că pe 14 decembrie, seara, a primit pe poșta electronică o hotărâre de judecată prin care se cerea evacuarea clădirii administrative pe 15 decembrie.

Un membru al consiliului comunal Lăpușna susține că nici nu au știut despre existența unei asemenea hotărâri.

„Noi ca administrație publică nici nu am fost atrași în dosar, nici nu am știut despre existența acestuia. Executorul a emis încheierea pe 9 octombrie 2020, dar nouă abia ieri ne-a trimis încheierea prin care ne anunța că mâine dimineață trebuie să evacuăm clădirea. Dacă trebuia să ne forțeze să ieșim, trebuia să ne trimită o scrisoare recomandată, cu răspuns, că noi ne-am semnat, că am fost înștiințați. Astfel, noi avea să luăm măsurile care trebuiau luate”, a spus consilierul.

Consilierul local susține că după ce au fost impuși să părăsească clădirea, documentele din cadrul Primăriei Lăpușna au fost mutate dintr-un loc în altul.

„Acolo sunt documente. Ei ce-au făcut? Le-au luat niște hamali de ai lui domnul Baraș și le-au mutat dintr-o parte în alta. În cazul în care lipsește ceva, cine este responsabil?”, a mai spus consilierul.

Fiul proprietarului spune că nu poartă nicio vină pe această situație și că familia sa a intrat în posesia clădirii legal, după ce a cumpărat-o de la compania care a privatizat-o.

„Bunul este înregistrat pe persoană fizică, pe firmă. Toate numerele cadastrale sunt înregistrate. Totul este. Aici nu a fost primărie. Primăria a ars în 1987… Niciodată aceasta nu a fost proprietatea statului”, a spus Baraș care spune că nu a chemat pe nimeni și că este vorba despre acțiunile legale ale executorului judecătoresc.