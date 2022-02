VIDEO/ Prim-ministrul Regatului Țărilor de Jos, Mark Rutte: „Vom acorda asistență R. Moldova în reforma justiției și combaterea corupției”

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, și prim-ministrul Regatului Țărilor de Jos, Mark Rutte, susțin miercuri, 2 februarie, declarații de presă.

„Mă bucur că ați dat curs invitației mele de a vizita R. Moldova. Invitație pe care am lansat-o în vara anului trecut și este pentru prima dată când un prim-ministru olandez ne vizitează țara. Este un prilej deosebit pentru resetarea dialogului politic și consolidarea relațiilor bilaterale, dar și pentru a pune baza unui parteneriat puternic pe viitor în domenii importante pentru cetățenii noștri. Vizita dvs. are loc într-un context regional tensionat și așa cum am menționat în discuțiile de astăzi sperăm că dialogul politic ne va da soluția pașnică pe care ne-o dorim cu toții. Pacea este condiția esențială pentru dezvoltarea fiecărei țări și R. Moldova își dorește să meargă pe calea dezvoltării și a modernizării. Contăm pe sprijinul dvs. în realizarea agendei de reforme pentru a aduce standardele europene aici, la noi acasă. În luna mai vom avea în vizită o delegație din țara dvs. UE este astăzi cel mai important partener de dezvoltare al țării noastre”, a declarat șefa statului.

„Noi am dori să ajutăm în reformarea justiției. Admir și susțin cursul pe care a pornit R. Moldova. Vom acorda asistență în reforma justiției și combaterea corupției. Vom oferi R. Moldova resurse și experiență pentru reformarea sectorului judiciar și extinderea capacității acestui sector. Noi, de asemenea, am discutat și situația care provoacă îngrijorări între frontiera dintre Ucraina și Federația Rusă. Am spus doamnei președintă că înțeleg că R. Moldova se află într-o situația destul de dificilă, parțial din cauza situației din regiunea transnistreană, dar Olanda susține suveranitatea și integritatea teritorială a R. Moldova. Vreau să accentuez că unica cale de soluționare a situației dintre Rusia și Ucraina este calea politică prin deescaladare și dialog.”, a spus prim-ministrul Regatului Țărilor de Jos, Mark Rutte.

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere miercuri, 2 februarie, cu prim-ministrul Regatului Țărilor de Jos, Mark Rutte, și cu ministrul Afacerilor Externe, Wopke Hoekstra, care efectuează o vizită oficială la Chișinău.

