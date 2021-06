VIDEO/ PLD a depus documentele la CEC pentru înregistrare la anticipate. Mariana Durleșteanu – cap de listă. Președintele partidului: „Este un diamant”

Partidul Legii și Dreptății (PLD) a depus marți, 1 iunie curent, pachetul de documente necesar la Comisia Electorală Centrală (CEC) pentru a fi înregistrat în calitate de concurent electoral la alegerile parlamentare anticipate care vor avea loc în următoarea lună. Cap de listă pentru ocuparea fotoliului de deputat în Legislativ este Mariana Durleșteanu, pe care președintele formațiunii, Nicolae Alexei, o descris-o drept „un diamant”.

„PLD a depus azi setul de documente pe care Comisia urmează să se expună și să ia o decizie în următoarele șapte zile. Conține și o listă de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, o listă de nume cu oameni onești, profesioniști și integri. Printre aceștia, se regăsește și un diamant. Acest diamant se numește Mariana Durleșteanu. Suntem bucuroși că am reușit să o convingem să revină în țară, la baștină și să participe în această campanie electorală. Să sperăm că va deveni o „Thatcher” a Moldovei (n. red. Margaret Thatcher – fosta prim-ministră a Regatului Unit)”, a declarat Nicolae Alexei, în debutul conferinței de presă susținute la CEC.

Rugat de jurnaliști să precizeze care este președintele formațiunii pentru a nu se crea vreo confuzie, a adăugat: „Președintele PLD este Alexei Nicolae. Doamna Durleșteanu este cap de listă înaintată de PLD, din cauză că este femeie, dar eu sunt deprins să cedez femeii oriunde aș fi”.

„Mulțumesc mult pentru apreciere. … Am ales data de 1 iunie pentru a depune documentele, pentru că copiii sunt generația care va avea grijă de noi. Este importantă investiția în ei. Doresc să le urez cele mai bune gânduri. … Am plecat din Republica Moldova, dar Republica Moldova nu a plecat din mine și nu pot fi indiferentă. Am urmărit viața politică permanent”, a continuat Mariana Durleșteanu.

A mai dat de înțeles că nu ține legătura cu PSRM. Cât despre faptul cu cine admite o alianță, odată ajunsă în Parlament, a răspuns în următorul fel: „Cu excluderea fracțiunii ȘOR. Când vom ajunge, vom analiza”.

Amintim că, inițial, CEC acceptă pachetul de documente cantitativ. Verificarea acestuia este realizată în decursul a 7 zile, după care Comisia decide înregistrarea sau neînregistrarea concurentului electoral. Termenul limită pentru depunerea actelor este 11 iunie curent.