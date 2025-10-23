VIDEO Fostul comunist Mark Tkaciuk revine în Parlament „același”

Fostul deputat comunist și ideolog al comuniștilor, Mark Tkaciuk, a revenit în Parlament „același”, deși a obținut fotoliul de parlamentar pe lista Blocului „Alternativa”, formațiune declarată pro-europeană.

Pe 22 octombrie a avut loc ședința de constituire a Parlamentului de legislatura a XII-a, iar ZdG a discutat cu mai mulți aleși ai poporului, printre ei – Mark Tkaciuk.

Mark Tkciuk era numit „eminența cenușie a PCRM” în anii 2000. Tkaciuk a fost deputat comunist și consilier al fostului președinte comunist Vladimir Voronin.

În 2014, imediat după ce a părăsit PCRM-ul lui Voronin, Tkaciuk a cerut organizarea unui referendum privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan. „Cerem organizarea referendumului de intrare în Uniunea Vamală până la 1 noiembrie”, a spus Tkaciuk, adăugând că plecarea sa din Parlament se datorează declarațiilor făcute de liderii PCRM, privind inoportunitatea aderării Moldovei la structura euro-asiatică.

După o absență de câțiva ani, Tkaciuk a revenit în politică în 2019, cu „Partidul Acțiunii Comune — Congresul Civic”. În programul formațiunii nu este menționată integrarea europeană a R. Moldova, iar despre referendumul din 20 octombrie 2024 Tkaciuk nu a vorbit.

În contextul în care Tkaciuk a fost al patrulea candidat la funcția de deputat în Parlament pe lista Blocului politic „Alternativa”, formațiune care s-a declarat pro-europeană, ZdG l-a întrebat dacă el s-a schimbat mai mult sau R. Moldova.

„Eu sunt același, ușor nu va fi”, a spus Tkaciuk.

Recent, în cadrul unei emisiuni, Tkaciuk a recunoscut că, în 2003, i-a recomandat președintelui de atunci, Vladimir Voronin, să semneze documentul de federalizare a R. Moldova, cunoscut drept „Memorandumul Kozak”. Acesta prevedea transformarea țării într-un stat federal și menținerea trupelor rusești pe teritoriul țării pentru încă 20 de ani. De asemenea, documentul stipula ca limba de stat să fie „moldoveneasca”, iar limba oficială la nivel federal – rusa. În cele din urmă, Voronin a refuzat semnarea, iar Vladimir Putin și-a anulat vizita la Chișinău.

„Eu atunci am spus că trebuie semnat. În fața prăpăstiilor, nu se frânează. Trebuie să-ți iei viteză și să sari, deja acolo vom decide. Da, i-am recomandat lui Vladimir Voronin să semneze”, a declarat Tkaciuk.

Pe 22 octombrie, ZdG a participat la ședința de constituire a noului Legislativ, a discutat cu aleșii poporului și a prezentat atmosfera din culise, dar și modul în care s-a desfășurat ședința care s-a încheiat după ce Igor Grosu, liderul PAS, a fost ales președintele Parlamentului pentru un nou mandat.