VIDEO Cum comentează Igor Dodon declarația controversată „Ai noștri sunt deja aproape”

Fostul președinte al R. Moldova Igor Dodon a comentat declarația controversată „Ai noștri sunt deja aproape”, făcută săptămâna trecută în cadrul unei întâlniri cu alegătorii din Găgăuzia pentru susținerea candidatului socialist la funcția de bașcan, Grigori Uzun. Dodon susține că s-a referit la „deputații săi” și nu la „ruși sau altcineva”. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Glavnoie” de la TVC 21.

„Știu că cei de la SIS îmi înregistrează declarațiile la toate întâlnirile (cu alegătorii – n. red.) M-am adresat lor, „băieți, voi sunteți aici?” Cineva a dat din cap și eu am zis, „înregistrați!”. Am zis „ai noștri sunt alături”, avându-i în vedere pe deputații mei. Nu trebuie să credeți ceva despre ruși sau altcineva. Ei au tăiat această frază și asta apare în toată presa. Mereu am fost pentru acest stat, sunt împotriva lichidării R. Moldova. Da, vreau să fim prieteni cu Rusia și Europa, niciodată nu am ascuns aces lucru. Acesta este un dosar fabricat”, a declarat Igor Dodon.

Fostul președinte al R. Moldova Igor Dodon a declarat, săptămâna trecută, în cadrul unei întâlniri cu alegătorii din Găgăuzia că „noi trebuie să prietenim cu Rusia. Nu împotriva Europei, dar fără Rusia nu vom supraviețui. (…) Vă rog să nu dați mâinile în jos. Ai noștri sunt deja aproape”, potrivit nokta.md.

Igor Dodon este vizat în trei dosare „Kuliok”, „Energocom” și „Certificat medical fals”. În așa-numitul dosar „kuliok”, fostul președinte al R. Moldova este învinuit că a pretins aproape un milion de dolari de la Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov pentru a negocia cu Federația Rusă, în dosarul „Energocom”, fostul președinte este învinuit de depășirea atribuțiilor de serviciu, iar în dosarul „Certificatului medical fals” Igor Dodon, a soția acestuia, Galina Dodon, și un medic de familie, sunt cercetați pentru „deținerea și folosirea unui document medical fals”.

Dodon este primul șef de stat judecat pentru o infracțiune comisă în perioada în care își exercita funcția. Din acest motiv, dosarul a fost remis spre examinare direct la CSJ, care, potrivit legii, este competentă să judece în primă instanță cauzele penale privind infracțiunile săvârșite de un șef de stat.