VIDEO Câte cetățenii are premierul Vasile Tofan și unde ar vrea să facă primele vizite oficiale externe

Noul premier al R. Moldova, Vasile Tofan, spune că deține două cetățenii: a Republicii Moldova și a României. Prima vizită externă și-a dori s-o facă în România, iar a doua la Bruxelles, a spus premierul în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la Pro TV Chișinău.

– Câte cetățenii aveți?

– Am două cetățenii, ca toți moldovenii de bună credință.

– Republica Moldova și România?

– Sigur.

– Așa. Și prima vizită unde?

– Încă nu am agreat prima vizită. Eu cred că avem un parteneriat strategic cu România. Eu mi-aș dori să fie în România. Acum înțeleg că situația politică din România este un pic mai complicată decât la noi, dar dacă mă întrebați unde mi-aș dori să merg în primă vizită, aș vrea să merg în România. Și cred că o a doua vizită importantă ar fi la Bruxelles.

– Acum că ați spus ca toți moldovenii de bună credință, cei care nu au cetățenia României s-ar putea simți…

– Am în vedere oamenii care au două cetățenii, scuze, poate n-am spus-o bine. Nu trebuie să divizez aici lucrurile. A fost, poate, o exprimare nu foarte reușită. Dar, mă rog, mai mult de o treime din noi avem cetățenia Moldovei și a României. Mai rar se întâmplă să ai o a doua cetățenie, o altă cetățenie decât a României.

– Da, la asta v-ați referit. Nu la faptul că dacă ai una…

– Nu, nu, nu, Doamne ferește! Și eu cetățenia mea românească am luat-o foarte târziu și cu mare noroc. Bine că am luat-o.

Omul de afaceri Vasile Tofan a primit votul de încredere al Parlamentului marți, 21 iulie, iar în dimineața zilei de 22 iulie membrii Guvernului Tofan au depus jurământul de învestire.

Patru nume noi se regăsesc în fotoliile de miniștri în Guvernul Tofan: Radu Musteața – la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Victoria Belous – la conducerea Ministerului Finanțelor, Alexandru Gasnaș – la șefia Ministerului Sănătății, iar Dan Suruceanu – la Ministerul Culturii. ZdG le-a analizat CV-urile și vă prezintă detalii despre activitatea și averea noilor miniștri.