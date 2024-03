VIDEO Alianța Dreapta Unită s-a lansat la Chișinău. „Vă cer să mergeți pe 9 iunie și să votați pentru europarlamentare. Următorii ani vor fi fundamentali pentru acceptarea R. Moldova în familia europeană”

Alianța Dreapta Unită din România (ADU), formată din Uniunea Salvați România (USR), Partidul Mișcarea Populară (PMP) și Forța Dreptei (FD) s-a lansat pe 24 martie la Chișinău. „Unde dacă nu la Chișinău era cel mai firesc să facem prima oprire în bătălia pentru Europa?!”, a menționat europarlamentarul Eugen Tomac. Alianța Dreapta Unită din România (ADU) va participa la alegerile din România și pentru Parlamentul European.

Sub egida sloganului „Dreapta Unită la Chișinău: Viitorul Moldovei în UE”, la evenimentul de la Chișinău Arena au fost abordate subiecte precum integrarea europeană a Republicii Moldova și schimbul de bune practici dintre cele două țări vecine. Potrivit organizatorilor, „scopul evenimentului este de a discuta despre procesul de integrare europeană, împreună cu cetățenii români cu domiciliul în R. Moldova, având ca punct de referință experiența României și suportul oferit de România pentru aderarea R. Moldova la UE.

„Integrarea R. Moldova în UE este prioritatea zero a Alianței Dreapta Unită”, este declarația făcută la deschiderea evenimentului.

„Avem un război la hotarele R. Moldova și trebuie să înțelegem că pacea o putem găsi doar lângă partenerii noștri europeni”

Deputatul Lilian Carp

Prezent la eveniment, deputatul PAS, Lilian Carp a menționat că devotamentul României față de R. Moldova trebuie răsplătit prin votul din 9 iunie și prin susținerea Alianței Dreptei Unite la alegerile europarlamentare din România. „Crezul meu este unic. Eu sunt și mă consider român. Suntem români nu doar prin acte, dar și prin convingere. Astăzi suntem în două state, dar trăim într-o singură țară. De ce R. Moldova are nevoie să ajungă în UE? Noi aici în R. Moldova nu suntem în diasporă, nu am venit, nu vom pleca de aici. Nu există sat sau comună în R. Moldova în care să nu fi fost proiect realizat din banii UE , sau banii Guvernului Român. Vrem să trăim cu toții în bunăstare, vrem să trăim în pace. Cuvântul „pace” este cel mai repetat cuvânt în ultimii doi ani. Avem un război la hotarele R. Moldova și trebuie să înțelegem că pacea o putem găsi doar lângă partenerii noștri europeni. De aceea suntem obligați să participăm la alegerile din România și să facem alegerea corectă pentru viitorul european prin votul pe care o să-l facem la data de 9 iunie la alegerile europarlamentare din România. Împreună se modernizează România, se modernizează și R. Moldova. (…) În calitatea mea de deputat și șef al Comisiei Securitate Națională și Ordine publică vreau să trasez o linie clară: UE înseamnă pace și R. Moldova trebuie să fie în UE. Pe 9 iunie votăm pentru o Românie modernă, votăm pentru viitorul european al. R. Moldova”, a spus Lilian Carp, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

„Sunteți generațiile care trebuie să duceți R. Moldova în Europa. Apelul meu este să nu stați deoparte și să mergeți la vot”

Dan Barna, vicepreședinte USR

„În anul 2022, Roberta Metsola a spus la Chișinău cuvintele istorice că R. Moldova este Uniunea Europeană și Uniunea Europeană este Moldova. Este o realitate și vreau să continui aceste cuvinte cu ceea ce a spus Lilian Carp: „Moldova nu e diaspora. Moldova e România cu adevărat”, a zis Dan Barna, vicepreședintele USR, menționând că de la începutul invaziei rusești în Ucraina, „ușile UE s-au deschis mai larg pentru R. Moldova decât într-un oricare alt context” și R. Moldova trebuie să profite de aceste oportunități.

„Sunteți generațiile care trebuie să duceți R. Moldova în Europa. Apelul meu este să nu stați deoparte și să mergeți la vot, vorbiți cu familia, colegii. R. Moldova are acum oportunitate cum nu a avut poate din anii 90, pe care noi românii de pe ambele maluri ale Prutului am ratat-o. Acum realitatea unirii sub umbrela europeană este una foarte reală. Împreună vom reuși, dacă fiecare își face partea sa de promovare și susținere. Am reușit să construim această alternativă numită „Dreapta Unită”. Este alternativa modernă și de viitor a României. De aceea, vă cer să mergeți pe 9 iunie și să votați pentru europarlamentare nu doar pentru că aveți această obligație în calitate de cetățeni români, dar și pentru faptul că următorii ani vor fi fundamentali pentru acceptarea R. Moldova în familia europeană. Cei din Dreapta Unită vor fi cei mai puternici avocați ai R. Moldova în UE”, a menționat Dan Barna, vicepreședintele USR.

„Unde dacă nu la Chișinău era cel mai firesc să facem prima oprire în bătălia pentru Europa?! ”

„Unde dacă nu la Chișinău era cel mai firesc să facem prima oprire în bătălia pentru Europa?! Cui dacă nu românilor din R. Moldova era cel mai firesc să le cerem cu prioritate încrederea pe acest drum?! A fost o bucurie deosebită să revin astăzi la Chișinău, alături de colegii mei din Dreapta Unită, pentru a spune, din nou, un lucru esențial. Destinul nostru este împreună, în Uniunea Europeană! Acesta este o certitudine, nu există cale de întoarcere.

Amenințările Rusiei sunt reale și este datoria noastră să-i protejăm pe românii de această parte a Prutului. Basarabia luptă de mai bine de un secol pentru libertate, demnitate și limba română. Astăzi, limba română a revenit acasă și este limba oficială a R. Moldova. Umbrela pe care apartenența la Uniunea Europeană o deschide deasupra R. Moldova este cea a siguranței, a prosperității, a respectului pentru democrație și libertate.

Sunt convins că foarte curând ne vom reîntâlni și vom face lucruri mari împreună. Libertatea a fost câștigată odată cu prăbușirea imperiului sovietic. Demnitatea însă o vom recăpăta atunci când R. Moldova se va uni cu România în interiorul Uniunii Europene”, a relatat europarlamentarul Eugen Tomac, președintele Partidului Mișcarea Populară.

„Aș fi vrut ca acest frumos eveniment să aibă loc pe 27 martie, data când s-a făcut dreptate pentru Basarabia”

Ludovic Orban, președintele Partidului Forța Dreptei: „Aș fi vrut ca acest frumos eveniment să aibă loc pe 27 martie, data când s-a făcut dreptate pentru Basarabia. Discursul meu va fi unul foarte contondent. De când a apărut, Rusia, Imperiul Țarist are în genă să râvnească la pământurile românești și la alte pământuri care nu le aparțin. Rușii nu se vor opri niciodată, decât dacă noi cu adevărat le vom arăta că suntem hotărâți să le opunem rezistență. O rezistență democratică, o rezistență de caracter care să îi facă să se oprească între granițele lor și să nu mai râvnească la pământuri care nu le aparțin”, a declarat tranșant Orban.

„Vrem să vă câștigăm votul și încrederea”

Violeta Alexandru, deputată în Parlamentul României, vicepreședintă Forța Dreptei a menționat în discursul său că România și R. Moldova au ce ce învăța una din experiența celeilate.

„Suntem la Chișinău în contextul alegerilor europarlamentare din 9 iunie. O să fiu foarte directă. Vrem să vă câștigăm votul și încrederea. Noi în țară privim la multe lucruri pe care le faceți aici, de exemplu în domeniul digitalizării, din care avem enorm de învățat. Suntem într-un moment al istoriei în care noi suntem în UE. Dvs încă nu, dar nu e nici o diferență la nivel de determinare și dorință de a face lucrurile bine. Dacă România intră pe viteză în domenii de dezvoltare și R. Moldova îi va fi mai bine. Inclusiv din perspectiva schimburilor pe care le avem în domeniul economic și domeniul administrației publice locale. Suntem în fața dvs ca să vă cerem un vot de încredere. Reprezentarea pe care o voi avea în Parlamentul European va fi corectă față de R. Moldova. Vom lucra acolo pentru interesele României și ale R. Moldova”, a spus deputata.

„România este partenerul strategic al Moldovei pe zona de energie”

Deputata Cristina Prună

„Am împărtășit cu bucurie cu cei 1000 de oameni veniți astăzi la evenimentul de la Chișinău Arena convingerea și susținerea noastră pentru calea europeană ireversibilă a Republicii Moldova. România este partenerul strategic al Moldovei pe zona de energie. Vom susține de la Bruxelles alocări pentru Moldova care să modernizeze sistemul energetic și piața de energie pentru ca Moldova să aibă șansa să se rupă de controlul nefast al Moscovei. O deschidere și o integrare mai bună a pieței din Moldova cu cea europeană înseamnă competiție, atragerea de investitori în sector și locuri de muncă”, susține Cristina Prună, deputată USR.

Republica Moldova găzduiește în perioada 22 – 25 martie 2024, o delegație de politicieni din România, reprezentanți ai Alianței Dreapta Unită.