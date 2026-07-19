UPDATE Ion Ceban știa că Adrian Veștea va fi propus premier în România înaintea liderilor PNL. Reacția primarului general

UPDATE 12:55 Ion Ceban nu a confirmat și nici nu a infirmat declarațiile primarului orașului București, Ciprian Ciucu, despre faptul că edilul de la Chișinău ar fi știut că Adrian Veștea va fi propus premier în România înaintea liderilor PNL. Într-o reacție publică, primarul Ceban scrie că este învinuit „în mod nejustificat, precum că aş avea vreo implicare în criza politică din România.”

„Nu am nicio idee la ce se referă primarul Bucureștiului și cum aș fi implicat? Consider aceste declarații ca fiind nefondate și lipsite de orice bază reală. Am discutat cu domnul Ciucu despre proiecte și discut cu foarte multă lume din România: politicieni, reprezentanți din mediul academic, persoane notorii, dar asemenea declarații sunt ieșite din comun. Îmi exprim speranța sinceră ca România să depășească cât mai curând această situație de criză, în interesul cetățenilor săi și al stabilității regionale”, a scris Ion Ceban.

Știrea inițială

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL, primar al orașului București, a declarat, la Digi24, că primarul Chișinăului, Ion Ceban, știa despre desemnarea lui Adrian Veștea drept candidat la postul de premier cu câteva ore înaintea conducerii liberalilor, care, în schimb, a aflat de la televizor despre propunerea lui Nicușor Dan, scrie HotNews.

Pe 14 iunie, când Adrian Veștea a fost desemnat drept candidat pentru funcția de premier, Ion Ceban și Ciprian Ciucu se aflau la Singapore, unde participau la World Cities Summit 2026, eveniment care reunește foști și actuali primari din marile orașe ale lumii.

„Domnul Ceban de la Chișinău a aflat înaintea lui Ilie Bolojan, înaintea mea și a lui Dan Motreanu”

„Un șoc. Eram la Singapore. O să vă dau o știre acum. Nu pot s-o probez, dar… credeți-mă pe cuvânt că n-am cum să inventez așa ceva”, a spus primarul Ciprian Ciucu, când a fost întrebat cum a reacționat după ce a aflat că președintele Dan l-a desemnat pe Veștea, fără ca măcar să informeze conducerea PNL în privința intenției sale.

„Vine la mine domnul Ceban, primarul Chișinăului. I-am spus că tocmai am aflat că președintele României, fără ca noi să știm – că vorbisem cu Ilie Bolojan și cu Dan Motreanu – l-a nominalizat pe domnul Veștea prim-ministru. Zice: «A, nu știai?»”, a relatat Ciucu.

Liberalul nu și-a ascuns surprinderea în fața lui Ion Ceban, care părea mai informat despre mersul lucrurilor din politica de la București decât el, notează sursa citată.

„L-am întrebat: «Tu știai?». Mi-a răspuns că: «Da, de câteva ore». Mi-a arătat telefonul, unde îi scrisese cineva despre Veștea. Deci domnul Ceban de la Chișinău a aflat înaintea lui Ilie Bolojan, înaintea mea și a lui Dan Motreanu că va fi nominalizat premier al României”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Din cauza evenimentului de la Singapore, Ciucu nu a participat la ședințele conducerii PNL în care liberalii au decis cum să se poziționeze față de nominalizarea lui Adrian Veștea, însă a transmis pe Facebook, o serie de mesaje în care îl acuza pe acesta și pe liberalii care-l susțineau de trădare.

„Complot. Trădare. Ingerință Conducerea statutară a Partidului Național Liberal nu a fost consultată, nici măcar întrebată cu privire la această nominalizare. Am aflat cu toții post-factum, când au început să sune telefoanele. Este un act de agresiune la adresa unui partid democratic, nemaintîntâlnit până acum, pe care cei care au complotat împotriva noastră în ultimele luni, l-au dus astăzi în cea mai agresivă fază a lui”, scria Ciprian Ciucu imediat după anunțul făcut de președintele Nicușor Dan pe 14 iunie, într-o duminică dimineață.

„Un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD”, a reacționat Ilie Bolojan, după anunțul de la Cotroceni.