Un deputat PAS a sesizat PG și ANI pentru a verifica averea șefului statului: „Dodon continuă să-și ascundă averea sa de milioane”

Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Radu Marian, a depus un denunț la Autoritatea Națională de Integritate (ANI) și Procuratura Generală (PG) pentru a fi verificate declarațiile de avere din anii trecuți ale șefului statului, Igor Dodon. Potrivit lui Radu Marian, președintele R. Moldova continuă să își ascunde averea sa, completând declarațiile cu date false sau incomplete.

„În timp ce oamenii intră tot mai mult în groapa sărăciei din cauza incompetenței Guvernului său, Dodon continuă să-și ascundă averea sa de milioane!



În 2014, valoarea casei și terenului din declarația de avere a lui Dodon era cu 502.000 lei mai mare decât în 2013, chiar dacă au exact aceeași suprafață. Jumătate de milion de lei au apărut în declarație ca din aer.



Încă un „miracol” în declarația lui Dodon a avut loc între 2015 și 2016 – casa lui Dodon s-a mărit de 3 ori. Dacă în 2015, suprafața casei indicate în declarația sa de avere era 162 m2, în 2016, ea avea deja 422 m2. Totuși, valoarea ei a rămas aceeași – 2.1 milioane lei. Noi credem că aceste „miracole” merită investigate de ANI și Procuratura Generală. Astăzi am trimis un denunț la Procuratura prin care am solicitat investigarea acestor date în baza prevederilor articolului 352(prim) din Codul Penal – „Includerea intenționată a unor date incomplete sau false, neincluderea intenționată a unor date în declarația de avere și interese personale”.



De asemenea, am trimis un demers la ANI prin care am solicitat verificarea legalității procedurii declarării averii de către Igor Dodon“, susține Radu Marian.

Anterior, deputatul socialist, Grigore Novac a depus o solicitare la Autoritatea Națională de Integritate (ANI) și la Procuratura Generală (PG), pentru a verifica declarațiile de avere și interese ale deputatei Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Veronica Roșca. Potrivit lui Novac, deputata nu a indicat în declarația de avere o casă, apartamente, alte imobile și faptul că este proprietara și administratoarea unei companii.

În replica, deputata a declarat că acțiunile parlamentarului socialistului vin după ce anterior Roșca a depus o sesizare la Autoritatea Națională de Integritate (ANI) și Procuratură pe numele deputatului socialist Corneliu Furculiță și pe numele procurorului Igor Popa invocând că cei doi „au admis încălcări grave la declararea averii”.

Tot socialistul Grigore Novac a sesizat Autoritatea Națională de Integritate și Procuratura Generală în privința declarației de avere și interese personale a deputatului PAS, Dumitru Alaiba. Deputatul vizat a venit cu o reacție în care susține că colegii din partid ai lui Grigore Novac sunt cu „pufușor pe botișor”.

Marți, 4 august, deputatul socialist, Vladimir Odnostalco, susține că a depus o sesizare la Autoritatea Națională de Integritate (ANI), Procuratura Generală (PG) și Serviciul Fiscal de Stat (Fisc), pentru a verifica declarațiile de avere și interese ale deputatului Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Mihail Popșoi. Potrivit lui Odnostalco, în documentele depuse de către parlamentarul PAS „sunt mai multe neconcordanțe și lacune”.

În reacție, Popșoi a declarat că „caută nod în papură în declarațiile de avere a deputaților onești”.

Ieri, 14 august, deputatul socialist, Vlad Bătrâncea i-a cerut ANI-ului și Procuraturii să examineze declarația de avere și interese personale a deputatului PPDA, Iurie Reniță.