Socialistul Grigore Novac a depus o solicitare la ANI și PG pentru a verifica declarațiile de avere și interese ale unei deputate PAS. Reacția parlamentarei

Deputatul socialist, Grigore Novac susține că a depus o solicitare la Autoritatea Națională de Integritate (ANI) și la Procuratura Generală (PG), pentru a verifica declarațiile de avere și interese ale deputatei Partidului Acțiune și Solidaritate(PAS), Veronica Roșca. Potrivit lui Novac, deputata nu a indicat în declarația de avere o casă, apartamente, alte imobile și faptul că este proprietara și administratoarea unei companii.

„Studiind declarațiile depuse de deputatul Maiei Sandu în ultimii ani, am depistat mai multe neconcordanțe și lacune, ceea ce reprezintă o vădită încălcare a legii. E vorba de venit ascuns, proprietăți înstrăinate fără a fi declarate (casă, apartament și alte imobile). Nu a fost indicat nici apartamentul, dobîndit în 2012, dar și un automobil, care ,,a fost scăpat din vedere” (apropo, este posesoare a 4 /PATRU/ automobile etc.



Veronica Roșca n-a indicat și faptul că este proprietara și administratoarea unei companii, ceea ce contravine statutului de deputat. La fel, nu a declarat conform legii faptul că are credit de la o bancă comercială. Deputații “curați” de la PAS sunt, de fapt, curat-murdari! Așteptăm acțiuni din partea ANI, ulterior și din partea procurorilor și a judecătorilor“, susține Novac.

Contactați de Ziarul de Gardă, reprezentanții PAS ne-au comunicat că:

„Grigore Novac, cel care a nimerit în vizorul ANI pentru averi nejustificate pe timp ce deţinea mandatul de deputat, este ultima persoană indicată să arate cu degetul la cei care şi-au câştigat banii în mod cinstit. Cum e Dodon aşa sunt şi slugile sale”.

Deputata Veronica Roșca declară pentru 2019 un salariu cumulativ de circa 194 413 mii de lei. Totodată, aceasta indică că familia sa deține patru automobile, unul dintre care este de model Mercedes E250, fabricat în 2011 în valoare de 180 000 de lei, un autoturism Seat Leon, fabricat în 2015, în valoare de 120 000 de lei, un autoturism Hyundai, fabricat în 2013 cu prețul de 190 000 de lei. Familia mai are în proprietate un apartament dobândit în 2012 cu suprafața de 97,8 m2. Totodată, familia a moștenit în 2014 patru ternuri agricole, valoarea acestora fiind de 20 370 de lei.

Rosca Veronica, declaratie de avere 2019 by Ziarul de Gardă on Scribd

La 1 iulie, ANI a depistat nereguli în declarațiile de avere ale deputatului socialist, Grigore Novac. Diferențe semnificative între veniturile declarate de deputatul socialist Grigore Novac între 2015-2019 și achiziția unei mașini, dar și donațiile pe care le-a făcut partidului din care face parte. Potrivit unui comunicat al ANI, este vorba de o diferență de aproximativ 500 de mii de lei.

Astfel, „conform materialelor probatorii acumulate, inspectorul de integritate a depistat o diferență semnificativă în mărime de 113 mii lei, generată în data de 18.12.2015, la achiziționarea unui automobil de către subiectul vizat, care ar fi depășit de 2,18 ori – cele 6 salarii medii lunare, prevăzute de art. 2 din Legea 1264 din 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii persoanelor cu funcţii de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere (abrogată 01.08.2016)”, se arată în comunicat.

De asemenea, o altă încălcare a fost depistată în cazul donațiilor pe care Novac le-a oferit partidului din care face parte. „Inspectorul de integritate a mai observat o diferență nejustificată în sumă de 358 360 lei, admisă de același subiect vizat, între veniturile lunare realizate în perioada de referință 2015-2018 și valoarea bănească a cotizațiilor și donațiilor, achitate lunar de către subiectul vizat la finanțarea unui partid politic și a campaniilor electorale. ANI a sesizat Procuratura pe acest caz, iar actul a fost contestat de către deputat. Sesizarea depusă de Novac este acum pe rol la Judecătoria Chișinău și a fost înregistrată la 25 iunie.