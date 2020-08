O nouă sesizare la PG și ANI din partea socialiștilor. Cer verificarea declarației de avere a unui deputat PPDA

Încă o solicitare din partea unui deputat socialist la Autoritatea Națională de Integritate (ANI) și Procuratura Generală (PG) pe numele unui deputat din Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”(PPDA). De această dată, Bătrâncea i-a cerut ANI-ului și Procuraturii să examineze declarația de avere și interese personale a deputatului PPDa, Iurie Reniță.

„În urma unei analize comparative, am constat că pe parcursul anului 2018 Iurie Reniță nu a realizat nici un venit sub formă de plăți salariale și/sau îndemnizații și/sau dividende. Singurele surse de venit indicate pentru acest an sunt din dobîndă și pensie, iar suma totală anuală este de 36 de mii de lei, adică 3 mii de lei pe lună. Analiza sumelor indicate în depozitele bancare (peste 400 de mii de lei, peste 17 mii de euro și 3500 de RONI) arată că acestea nu s-au diminuat în 2018, ceea ce ajungem la concluzia că familia deputatului Iurie Reniță a trăit cu doar 3 mii de lei pe lună. Cine îl crede pe acest mincinos că și-a întreținut familia cu doar 3 mii de lei pe lună, avînd în conturi sute de mii de lei și aproape 20 de mii de euro? Nimeni! Asta înseamnă că Iurie Reniță a avut și alte surse de venit, pe care nu le-a declarat, adică a ascuns sursele oficiale de venit.



O altă încălcare depistată este nedeclararea, pînă în 2016, a unui cont bancar deschis încă în 1999. Mai mult, în declarațiile de avere, deputatul Reniță nu indică anul când au fost deschise aceste conturi în băncile din Republica Moldova, România și Belgia“, susține Bătrâncea.

Anterior, deputatul socialist, Grigore Novac a depus o solicitare la Autoritatea Națională de Integritate (ANI) și la Procuratura Generală (PG), pentru a verifica declarațiile de avere și interese ale deputatei Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Veronica Roșca. Potrivit lui Novac, deputata nu a indicat în declarația de avere o casă, apartamente, alte imobile și faptul că este proprietara și administratoarea unei companii.

În replica, deputata a declarat că acțiunile parlamentarului socialistului vin după ce anterior Roșca a depus o sesizare la Autoritatea Națională de Integritate (ANI) și Procuratură pe numele deputatului socialist Corneliu Furculiță și pe numele procurorului Igor Popa invocând că cei doi „au admis încălcări grave la declararea averii”.

Tot socialistul Grigore Novac a sesizat Autoritatea Națională de Integritate și Procuratura Generală în privința declarației de avere și interese personale a deputatului PAS, Dumitru Alaiba. Deputatul vizat a venit cu o reacție în care susține că colegii din partid ai lui Grigore Novac sunt cu „pufușor pe botișor”.

Marți, 4 august, deputatul socialist, Vladimir Odnostalco, susține că a depus o sesizare la Autoritatea Națională de Integritate (ANI), Procuratura Generală (PG) și Serviciul Fiscal de Stat (Fisc), pentru a verifica declarațiile de avere și interese ale deputatului Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Mihail Popșoi. Potrivit lui Odnostalco, în documentele depuse de către parlamentarul PAS „sunt mai multe neconcordanțe și lacune”.

În reacție, Popșoi a declarat că „caută nod în papură în declarațiile de avere a deputaților onești”.