sondaj / Vor putea observatorii salva alegerile de la fraudare?

Pentru monitorizarea scrutinului prezidențial de duminică (1 noiembrie), Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat acreditarea a peste 2000 de observatori – 1.884 naționali și 309 internaționali. 233 dintre ei au mandatul să supravegheze procesul electoral la secțiile de votare de peste hotare. Vor fi alegerile prezidențiale libere, egale și corecte?

Ecaterina Mardarovici, Clubul Femeilor ”50×50”

Nimeni nu ne poate garanta că alegerile nu vor fi fraudate. Aceste garanții există doar în statele de drept, unde instituțiile de stat, implicate într-un proces ca cel de organizare și desfășurare a alegerilor, au în capul mesei legi bune. Alegerile sunt deja parțial fraudate din cauză că anumite prevederi ale Codului Electoral pot fi interpretate diferit (aici mă refer la finanțarea campaniei electorale, la numărul secțiilor de vot etc.). Fiecare cu interpretarea sa: CEC într-un fel, partidele politice altfel… Ce ține de rolul observatorilor în alegeri, e foarte important. În primul rând, perseverența observatorilor poate reduce semnificativ încercările de a frauda alegerile. În al doilea rând, contează ca ei să fie bine instruiți pentru a documenta corect încălcările. Asta e important pentru a stabili dimensiunile fraudării alegerilor. Sper că partidele, participante în alegerile prezidențiale, si-au delegat observatori responsabili, instruiți și perseverenți.

Nicolae Osmochescu, profesor universitar, doctor

Din practica mea, în care am participat în mai multe rânduri în misiuni internaționale de observare a alegerilor și din teoria și practica electorală, de poziția corectă a observatorului depinde foarte mult rezultatul alegerilor. ”Corectă” însemnând neinfluențați de nimeni. Și acest lucru s-a văzut la alegerile din Belarus. Pe durata mandatului – iar mandatul începe din data în care a fost acreditat și până la prezentarea raportului privind desfășurarea și rezultatele alegerilor, observatorului nu trebuie să îi scape nimic din procesul de organizare și desfășurare a alegerilor. Misiunea de observare a alegerilor din 1 noiembrie, reieșind din modul în care a decurs campania electorală, va fi destul de complicată. În primul rând, vor avea mult de lucru. Și doi: scrutinul nu va fi simplu și va trebui să fie foarte prudenți și principiali.

Ion Tăbârță, analist politic

Asupra acestui scrutin, nu fără temei, planează foarte multe suspiciuni de fraudare. Cu precădere, aceasta se referă la secțiile de votare arondate regiunilor și celor de peste hotare, în special Rusia. În Federația Rusă va fi foarte dificil de monitorizat procesul electoral ca să nu fie viciat. Rușii dețin baza de date a cetățenilor moldoveni aflați în Rusia, iar participarea numărului real al votanților moldoveni din Rusia la alegerile președințiale va fi greu de estimat. În 2019, la ultimul scrutin parlamentar, CEC a acreditat 4.188 de observatori, dintre care 3.412 naționali și 776 internaționali. În condiţiile în care la acel scrutin au existat foarte multe nereguli, iar asupra acestor alegeri planează acuzații de fraudare, fapt semnalat de opoziție și existând îngrijorări din partea partenerilor de dezvoltare, ar fi fost de dorit ca numărul observatorilor să fie majorat. În mod special, al celor internaționali. Din modul în care CEC a gestionat aceste alegeri prezidențiale, nu putem fi siguri că nu vor exista suspiciuni postelectorale și acuzații de fraudare a votului.

Anatol Croitoru, combatant la Nistru

Misiunea observatorilor va fi mai complicată decât oricând. Știm că este implicată Rusia și Putin personal în aceste alegeri. Observatorii vor trebui să fie cu ochii în 7, nu în 4. Scenariul fraudării rămâne doar să fie aplicat. Chiar și cele 42 de secții de votare pentru comandourile electorale ale lui Krasnoselski, cu cetățenie moldovenească, sunt o fraudă. Și la noi la Coșnița va fi deschisă o secție de votare pentru ei. Mi-amintesc ce era în 2016. Dezastru: îi cărau cu autocarele la vot ca la nuntă, agitație în stradă, bani… Ce au vrut aceea au făcut. Nu cred că va fi altfel nici de data asta. Am auzit că taxa pentru un vot e de 40$. Pentru cine sunt puși să voteze este clar. În Transnistria nimeni nu a făcut campanie electorală, în afară de Dodon. Ce ne facem cu egalitatea șanselor? Noi, Consiliul Asociației Veteranilor de Război de pe Platoul Coșnița ne-am convocat și am decis să monitorizăm voluntar alegerile de la distanță. Și acest lucru trebuie făcut peste tot. Dacă rămâne Dodon sau vine Usatîi, degeaba am luptat la Nistru în ”92.

Pentru conformitate, P.G.